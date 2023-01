Mercoledì 18 gennaio 2023

Insegnare l’educazione stradale significa introdurre il concetto di legalità anche ai più piccoli utenti della strada. La strada è un bene comune che appartiene a tutti e le persone che la percorrono hanno gli stessi diritti e doveri; pertanto non è possibile comportarsi come se non ci fosse nessuno… il rispetto delle regole, quindi, deve essere reciproco.

Il vivere civile inoltre esige un giusto comportamento da parte di tutti ed una serie di regole da rispettare anche al di fuori della sede stradale. Spesso tante persone ignorano che l’operatore di Polizia Locale, cioè comunemente detto il “vigile”, si occupa giornalmente anche di altre incombenze, che non riguardano propriamente il Codice della Strada ma argomenti di varia natura del territorio. Pertanto, oltre al prosieguo delle pratiche riguardanti il Codice della Strada, si esegue per esempio il controllo sull’abbandono dei rifiuti sul territorio, l’effettuazione di sopralluoghi per il rilascio della residenza o dell’idoneità dell’alloggio per stranieri, le notifiche di vario tipo, l’istruttoria ed il rilascio di Ordinanze per lavori e scavi sulla strada, l’istruttoria ed il controllo del mercato settimanale e delle fiere patronali, il ricevimento delle denunce per reati, le indagini di polizia giudiziaria, il controllo della videosorveglianza sul territorio, il contatto giornaliero con altri Enti (Prefettura, Procura, Motorizzazione, altri Comandi etc.), l’accoglienza del pubblico nei giorni stabiliti e negli orari previsti per la documentazione necessaria alle pratiche, il pagamento di verbali, il rilascio di autorizzazioni varie e per fornire le informazioni di cui un utente ha bisogno.

A tale scopo, il Sindaco Roberto Luca dall’Oca nonché l’Assessore Annalisa Tiberio, in condivisione con il Comandante di Polizia Locale dott. Giuseppe Pregevole in virtù dell’importanza della tematica, hanno concordato una 1° edizione dell’evento denominato “Porte Aperte al Comando” per l’intera mattinata del giorno 18 gennaio 2023, durante il quale gli alunni hanno effettuato un percorso esterno al Comando, allestito in Piazzetta San Sebastiano appositamente per l’evento ed un ulteriore percorso interno negli uffici del Comando: gli operatori di P.L. esternamente hanno illustrato la segnaletica stradale, i rischi della strada e le norme di comportamento da tenere per evitare pericoli per sé e per gli altri; poi successivamente sono stati accompagnati a visionare i veicoli di servizio e le attrezzature utilizzate durante gli interventi sul territorio. Infine, all’interno degli uffici del Comando è stato effettuato un percorso conoscitivo del luogo e delle attività di competenza del personale del Corpo ed illustrate le attività di istituto.

Hanno partecipato alla 1° edizione dell’evento, gli alunni di 4^ e 5^ della Scuola Primaria “G. Bellotti” e “D. Alighieri”, ovvero 168 alunni di 4^ primaria e 134 alunni di 5^ primaria per un totale di 298 alunni. Ogni classe è stata impegnata per circa 1 ora nell’effettuazione delle attività formative e di illustrazione. Il Comandante Pregevole che ha coordinato nel merito tutte le attività ha dichiarato che, vista l’ottima riuscita dell’evento, verrà nei prossimi mesi organizzata un’ulteriore edizione di questo tipo per gli altri Istituti Scolastici del territorio.

Sindaco Roberto Luca Dall’Oca: “Era giusto far vedere e fare comprendere ai ragazzi l’importanza del servizio quotidiano della Polizia Locale. Un servizio fondamentale per il rispetto delle regole della strada, della sicurezza e dell’ambiente nonché per il rispetto delle numerose norme del vivere civile. Oltre a tutto questo si è voluto far conoscere il ruolo svolto degli operatori all’interno degli uffici del Comando. La loro curiosità, le loro domande è stato per tutti noi motivo di grande soddisfazione e un grande insegnamento di educazione civica sul campo”.

Assessore Annalisa Tiberio. “I percorsi di educazione stradale nelle scuole villafranchesi si innovano di strategie ed opportunità diverse per sensibilizzare le nuove generazioni e tematiche che fanno parte integrante dei curricoli formativi di ogni singola scuola. L’incontro di oggi presso la sede della polizia locale, presidio di legalità, rimarrà negli annali storici delle attività del nostro Comune e buona prassi da divulgare ad altre scuole. Quando le Istituzioni incontrano le nuove generazioni promuovono comportamenti civici corretti che contribuiscono a costruire una Società migliore in ogni contesto di VITA”.