Un corso per clown in corsia accanto alle persone fragili

È stata presentata oggi, mercoledì 11 febbraio nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la nona edizione de L’Università del Sorriso, il nuovo corso per aspiranti “Volontari clown in corsia” promosso dall’associazione Il Sorriso Arriva Subito ODV.

Sono intervenuti: i Consiglieri Provinciali Orfeo Pozzani e Sara Moretto; il Sindaco di Caldiero, Marcello Lovato; il Vicesindaco di Bussolengo, Massimo Girelli; l’Assessore all’associazionismo di San Giovanni Lupatoto, Maurizio Simonato; l’Assessore alle politiche sociali di Oppeano, Glenda Soave; per l’associazione Il Sorriso Arriva Subito, Giuliana Buzzoni, Patrizia Braccardo e Barbara Begnini; Valentina Gagliardo di Niederdorf Italia.

Il corso prenderà il via il 20 febbraio a Casa Novarini a San Giovanni Lupatoto e si svolgerà ogni venerdì sera, dalle 20 in poi, per un totale di 19 incontri fino al 10 luglio. Il percorso formativo – aperto a chiunque sia maggiorenne – è orientato a fornire ai partecipanti competenze teoriche e pratiche utili a operare in contesti di fragilità, grazie al contributo di medici, psicologi e formatori specializzati in clown-terapia che alterneranno lezioni frontali, laboratori ed esercitazioni. Il corso sarà a numero chiuso per permettere ai partecipanti di essere seguiti con maggiore continuità. Per informazioni: ilsorrisoarrivasubito@gmail.com.

Il progetto “Volontari clown in corsia” ha ottenuto i patrocini della Provincia, della Città di Verona e di altri 24 Comuni scaligeri. L’associazione Il Sorriso Arriva Subito ODV opera da anni negli ospedali di Borgo Trento, Villafranca e Legnago e in numerose case di riposo di Verona e provincia, portando sollievo attraverso la clown-terapia.