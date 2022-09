Valeggio, tornano i corsi del tempo libero con un open day

Una cinquantina di opportunità formative e di crescita personale rivolte alla cittadinanza. Dalle lingue straniere alla ginnastica, dall’alimentazione sana e consapevole in famiglia al disegno e pittura, dall’educazione finanziaria all’utilizzo appropriato di smartphone e tablet, dalla teologia alla storia dell’arte e molto altro ancora.

Tornano a Valeggio sul Mincio i Corsi del Tempo Libero – promossi dall’amministrazione comunale in raccordo con l’Università del Tempo Libero-UTL, la biblioteca comunale e Charta Cooperativa Sociale Onlus – che saranno presentati giovedì 22 settembre, dalle 18 alle 20, nell’Open Day organizzato presso il cortile di Palazzo Guarienti.

L’iniziativa sarà una sorta di ‘mercatino della cultura’, con stand e punti informativi creati ad hoc, in cui le persone interessate potranno approfondire i programmi e le modalità di svolgimento dei vari corsi proposti, dialogando con i docenti e degustando un aperitivo che sarà preparato per l’occasione dai ragazzi dell’istituto alberghiero ‘Luigi Carnacina’ di Valeggio.

“Chi ha tempo non aspetti tempo per approfondire la propria conoscenza e allargare i propri orizzonti – è l’invito che il vicesindaco e assessore alla Cultura, Marco Dal Forno, rivolge ai valeggiani –. I Corsi del Tempo Libero sono per tutti i gusti e tutte le età, per tutti coloro che vogliono dedicare un po’ di tempo a sé stessi, per il proprio benessere e coltivare i propri interessi, gli hobby e le passioni in gruppo con altre persone. Abbiamo bisogno di socializzare, di stare insieme agli altri in un contesto piacevole e ricco di contenuti”, sottolinea.

Molteplici le novità di quest’anno: dai consigli su come ridurre le spese nel bilancio familiare, alla scoperta dei grandi personaggi famosi, dal viaggio dall’atomo alle galassie dell’universo al corso di Kundalini yoga fino alla pizzica salentina. Saranno riproposti i corsi di informatica e sul dialetto valeggiano. Non mancheranno i corsi di cucina base, avanzato e pasticceria coordinati dai professori dell’istituto alberghiero di Valeggio, con in aggiunta la novità del corso di degustazione vini a cura delle cantine del territorio.

Per i giovani, spazio alla creatività con i corsi di fumetto e fotografia mentre per i più piccoli ci sarà la possibilità di costruire una stazione meteo in miniatura con il laboratorio di innovazione.

Per avvicinare i valeggiani alla loro storia e alle loro tradizioni, inoltre, sarà riproposto il corso ‘Conoscere Valeggio’, con incontri in aula ed escursioni sul territorio.

“I Corsi del Tempo libero si confermano una certezza della nostra programmazione culturale – commenta il sindaco di Valeggio sul Mincio, Alessandro Gardoni – e la loro funzione aggregativa assume maggiore importanza in questa fase storica, in cui dobbiamo consolidare i legami comunitari e guardare al futuro con rinnovata fiducia, dopo la lunga fase di incertezza che abbiamo subito a causa della pandemia. Il mio plauso – chiosa il primo cittadino – va a tutte le donne e gli uomini che hanno dato e daranno il loro contributo umano, professionale e volontaristico per ampliare e rendere sempre più attrattiva l’offerta esperienziale nel nostro comune”.