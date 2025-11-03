Close Menu
    Questura di Verona – La Polizia di Stato ricorda i propri caduti: cerimonia di commemorazione dei defunti della Polizia di Stato presso la Questura di Verona

    Questura di Verona 1 Min Read

    Ieri mattina, in occasione del giorno della Commemorazione dei Defunti, nel piazzale antistante la Questura di Verona la Polizia di Stato ha reso omaggio ai propri caduti con una cerimonia commemorativa dedicata alla loro memoria.

    Momento centrale è stato la deposizione di una corona di alloro, a nome del Questore della Provincia di Verona, in onore di tutti i Caduti della Polizia di Stato, per onorare il sacrificio e il servizio di coloro che hanno dedicato la propria vita alla tutela della collettività.

    La cerimonia si è svolta alla presenza del Questore Rosaria Amato, del Prefetto Demetrio Martino e dei familiari delle Vittime del Dovere di Verona e provincia.

    Si è conclusa con un momento di raccoglimento e di preghiera curato dal Cappellano Provinciale della Polizia di Stato, don Nicola Bonomi, e con la deposizione di una composizione floreale presso i cimiteri nei quali sono sepolti i colleghi scomparsi, alla presenza dei Dirigenti e di una rappresentanza degli Uffici in cui le Vittime del Dovere prestavano servizio.

