Dazi, Borchia (Lega): “No a vendette commerciali, Ue cominci ad azzerare divieti e regolamenti”

Bruxelles, 3 apr –

“Anziché pensare a ritorsioni, vendette o guerre commerciali che non porterebbero alcun beneficio o risultato concreto, l’Europa inizi a cancellare vincoli, divieti, regolamenti, Green deal e tutte le ecofollie che ha portato avanti in questi anni. E tutti quelli che oggi si dicono preoccupati, dov’erano quando in Ue veniva approvato il Green Deal che ha messo in ginocchio intere categorie? Ora è prioritario tutelare l’interesse nazionale, e da tempo le imprese italiane ed europee cercano risposte da Bruxelles, che ha sempre ignorato le loro grida d’allarme per l’estremismo della sinistra e del green a ogni costo di questa Commissione europea. Prima di imbarcarsi in spericolate crociate contro gli Usa, l’Ue inizi a togliere burocrazia, limiti e imposizioni che stanno soffocando aziende, lavoratori e famiglie”.

Così Paolo Borchia, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo.