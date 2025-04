Lupo, Borchia (Lega): “Bene passi avanti su declassamento, ma perso troppo tempo”

Bruxelles, 16 apr

“Finalmente qualcosa si muove in Ue: dopo il via libera dei governi, portare in plenaria la proposta per modificare la direttiva Habitat con procedura d’urgenza è un segnale di concretezza. La Lega ci lavora da tempo: ingiustificabile che ad ottobre, in sede di riunione dei coordinatori in commissione Ambiente, la nostra proposta di dibattito urgente sia stata cassata, allungando ulteriormente i tempi. Adesso, con la presa di posizione sul declassamento del lupo da parte della Commissione europea, in molti si accorgono che avevamo ragione”.

Così Paolo Borchia, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo e segretario provinciale della Lega di Verona, commentando il via libera di oggi da parte del Comitato dei Rappresentanti permanenti.

“A maggio si vota in plenaria, servirà una maggioranza chiara, per mettere nero su bianco che la difesa di chi vive nelle aree rurali viene prima degli eccessi ambientalisti. Basta lupi fuori controllo: serve realismo, non propaganda”, ha concluso.