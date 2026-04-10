Vino e nuovi accordi commerciali. Lunedì 13 aprile, a Verona, evento con ministri Lollobrigida, Urso, Mazzi e il commissario europeo Hansen

Un momento di confronto tra istituzioni europee, Governo italiano e principali rappresentanti del settore vitivinicolo, con l’obiettivo di analizzare le politiche europee sul vino, le prospettive del “Pacchetto vino” e le opportunità offerte dai nuovi accordi commerciali internazionali. Si terrà lunedì 13 aprile, a Verona, in occasione di Vinitaly, l’evento “Promuovere l’eccellenza. Dal ‘Pacchetto vino’ ai nuovi accordi commerciali: una prospettiva europea”, organizzato dalla delegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo. Appuntamento alle ore 18 a Villa Brasavola de Massa, in piazza Cittadella.

A introdurre il dibattito saranno Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr e coordinatore ECR in AGRI, Daniele Polato, eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr e coordinatore ECR in commissione INTA, e il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo. Le conclusioni saranno affidate a Edmondo Cirielli, viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, e Christophe Hansen, Commissario europeo per l’Agricoltura.

Interverranno, tra gli altri, Lamberto Frescobaldi (presidente Unione Italiana Vini), Giacomo Ponti (presidente Federvini), Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi (presidente Federdoc), Riccardo Cotarella (presidente Assoenologi), Marzia Varvaglione (presidente CEEV) e Matteo Zoppas (presidente ICE).

“Il vino non è soltanto un prodotto economico strategico, ma un elemento identitario profondo dell’Europa. Racconta la nostra storia, i nostri territori e il saper fare delle nostre comunità. Difendere il vino europeo significa difendere una parte essenziale della nostra cultura e della nostra economia”, dichiara Fidanza. E conclude: “È pertanto essenziale rafforzare la nostra presenza sui mercati internazionali attraverso accordi equilibrati che tutelino le produzioni e garantiscano condizioni di concorrenza leale per le nostre imprese”.

“Il settore vitivinicolo rappresenta un asset strategico anche sul piano del commerciale internazionale. In un contesto globale sempre più competitivo, è fondamentale che l’Unione europea adotti una strategia chiara e coerente per sostenere le esportazioni, valorizzare le indicazioni geografiche e sostenere la corretta competitività. I nuovi accordi commerciali devono andare in questa direzione: garantire maggiori opportunità per le nostre imprese senza compromettere qualità, tracciabilità e tutela dei produttori” afferma l’europarlamentare Daniele Polato.