Agricoltura, On. Caretta (FdI), governo Meloni vuole il mondo agricolo al centro dell’Europa

“Invece di lanciare attacchi strumentali e non circostanziati al ministro Lollobrigida e al governo Meloni, la collega Forattini del PD e tutta la sinistra dicano cosa hanno fatto loro durante i troppi anni in cui hanno governato il Paese, per tutelare l’agricoltura e il made in Italy. Al momento risulta che abbiano solo contribuito a mettere in ginocchio l’agricoltura italiana ed europea inseguendo un finto ambientalismo nemico degli agricoltori, che in Europa è andato parecchio di moda in questi anni. In realtà il governo Meloni è l’esecutivo che ha stanziato più risorse per il mondo agricolo nella storia della Repubblica, restituendole la centralità che merita in Italia e in Europa. A Bruxelles, salutato senza rimpianti il dannoso quanto sconclusionato ideologismo “green” di Timmerman e compagni, grazie al lavoro del ministro Lollobrigida, a cui si sta sommando l’impegno del vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, l’Italia sta guidando il sempre più nutrito gruppo di nazioni che chiedono a gran voce un nuovo approccio all’agricoltura, rispettoso, come giustamente ribadito anche oggi dal ministro Lollobrigida nel suo intervento all’assemblea nazionale di Codiretti, dei valori fondanti dell’Unione Europea, che è nata con il preciso intento di tutelare il lavoro agricolo. Dal cibo di qualità deriva una vita di qualità per le persone, che è l’aspirazione, anzi la missione che spetta a chi ha responsabilità di governo e di guida delle istituzioni”.

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio