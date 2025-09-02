Close Menu
    martedì 2 Settembre
    Agricoltura. On. Caretta(Fdi), sequestro falso miele bio ennesima importante operazione a tutela dell'agroalimentare italiano

    “Grazie al lavoro attento e puntuale dei carabinieri dei nuclei per la Tutela Agroalimentare di Verona e Firenze è stata smascherata una frode a danno dei consumatori e dei produttori di miele biologico. Il sequestro di 2,8 tonnellate di miele proveniente da una ditta romena, spacciato per biologico nonostante fosse di produzione convenzionale, ha permesso anche in questa occasione di operare una importante difesa del made in Italy e quindi di tutelare la salute dei cittadini, proteggendo allo stesso tempo chi lavora onestamente. La brillante attività investigativa svolta nel veronese rientra a pieno titolo nell’ambito dei controlli svolti seguendo le linee operative decise dalla cabina di regia voluta dal ministro Lollobrigida per supervisionare e rafforzare le attività di controllo sulla sicurezza agroalimentare. Il governo Meloni, fin dal primo giorno, ha voluto rafforzare i controlli e la loro efficacia in ambito agroalimentare e quest’ennesimo sequestro conferma ulteriormente la bontà delle azioni messe in campo fino ad oggi, a tutela dei cittadini e delle imprese agricole che operano nel rispetto della legalità”.

    Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio.

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
