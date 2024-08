Boscaini (FI): “Strategico il treno Catullo-Verona-Lago. Me ne occuperò in commissione Trasporti”

Roma 30 luglio.

Paola Boscaini, deputata di Forza Italia e componente della commissione Trasporti alla Camera, dopo le dichiarazioni del ministro dei Trasporti Matteo Salvini ieri a Desenzano, condivide la necessità di “collegare a livello ferroviario l’aeroporto Catullo alla città di Verona e al lago di Garda, è un’opera strategica” e annuncia che “mi occuperò personalmente del dossier in commissione Trasporti”. “La questione è annosa, se ne parla da decenni, ma i tempi sono maturi – dice Boscaini – poiché l’alta velocità libererà la vecchia linea ferroviaria Brescia-Padova. Verona, città turistica tra le più importanti d’Europa, non può non essere dotata di un treno sulla tratta aeroporto-stazione-lago”. Boscaini inoltre spiega che “concretizzare un progetto del genere aiuterebbe a rilanciare in grande stile il nostro scalo” e “creerebbe una nuova offerta turistica”.