Confronto on. Boscaini (FI) e Ministro Piantedosi alla Camera: “A Verona servono più Vigili del Fuoco”. “Conosco il problema, a ottobre nuove unità”

Roma 16 luglio

Confronto parlamentare oggi pomeriggio alla Camera tra la deputata di Forza Italia Paola Boscaini e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Al centro la carenza di Vigili del Fuoco a Verona e la richiesta di Boscaini, tramite interrogazione, di aumentare l’organico.

Il Ministro ha fatto presente di conoscere bene le problematiche che vive Verona e che nei mesi scorsi ha già mandato 17 unità aggiuntive, ma che a ottobre ci sarà un ulteriore dotazione. Boscaini – che nell’interrogazione aveva chiesto al Ministro “di garantire un’adeguata disponibilità di risorse umane, di strumenti e mezzi necessari alla piena efficienza dell’operato svolto dal Corpo dei Vigili del Fuoco a Verona, sia nell’attività ordinaria che nei momenti di emergenza” – nella replica si è detta “soddisfatta che il Ministro Piantedosi abbia preso d’atto della situazione che stanno vivendo i vigili del fuoco a Verona, dove c’è solo una squadra anziché due, dove c’è chi rinuncia alle ferie per garantire il servizio e dove ogni giorno cinque persone devono fare ore straordinarie”.

Boscaini venerdì sarà all’inaugurazione della nuova sede, anche con il Sottosegretario all’Interno: “Significa che dal Ministero continuano a prestare attenzione alla situazione di Verona”. Per la parlamentare è davvero “opportuno e urgente destinare nuove risorse, mezzi e personale a Verona e provincia, il nostro territorio è palesemente sotto-organico almeno di 60-70 unità, in rapporto agli abitanti dell’intera provincia e all’enorme flusso turistico”. Boscaini in aula ha concluso: “I Vigili del Fuoco svolgono un ruolo fondamentale nella tutela della sicurezza pubblica. Per questo occorre porre rimedio alle carenze, sia per tutelare la sicurezza del territorio, ma anche quella degli stessi operatori dei Vigili del Fuoco”.