Cucina italiana, Caretta (FdI): oggi a Palazzo Chigi premiata l’eccellenza

“La cerimonia di premiazione dei Maestri d’arte della cucina italiana tenutasi oggi nel Cortile di Palazzo Chigi è un fondamentale passo in avanti per conferire ai nostri maestri l’importanza che meritano. Abbiamo avviato questo percorso con un disegno di legge del Ministro Lollobrigida, convintamente sostenuto dal Parlamento e siamo arrivati a premiare eccellenze che un domani potranno formare giovani studenti e creare un ponte per rilanciare sempre di più la capacità di creare qualità. I miei complimenti a Piercristiano Brazzale per l’importante riconoscimento ottenuto nell’arte casearia, che premia sostenibilità e conduzione d’impresa per il nostro territorio veneto.”

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione Agricoltura a Montecitorio.