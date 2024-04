Cucina italiana, on. Caretta (FdI): con DDL valorizziamo Maestri italiani nel mondo

“L’approvazione in sede definitiva al Senato del DDL di istituzione del Maestro d’arte della cucina italiana è una promozione sine die senza tempo e senza ma dell’esperienza acquisita dai nostri artigiani nelle svariate arti enogastronomiche che ci rendono così fieri di essere italiani. Con questo premio non solo potremo valorizzare e riconoscere le nostre migliori energie, ma permetterà loro anche di trasmettere la propria professionalità con l’insegnamento, impreziosendo i curricula dei nostri studenti e valorizzando il genio italiano, nostro patrimonio fondamentale. Grazie Ministro Lollobrigida per questa attenzione non scontata alla nostra eccellenza.”



Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio