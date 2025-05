Lupo. On. Caretta (FdI), bella giornata per agricoltori e allevatori

“Questa è una bella giornata per gli agricoltori e gli allevatori italiani. La plenaria del Parlamento europeo ha infatti ridefinito lo status di protezione del lupo, procedendo con il declassamento. Questa è una promessa che come Fratelli d’Italia avevamo fatto ai cittadini, prima all’opposizione e poi al Governo e che oggi finalmente si concretizza. Grazie al Ministro Lollobrigida siamo stati la prima Nazione in Europa a chiedere un cambio di direzione, una posizione sempre più condivisa da altri Paesi UE e all’interno della Commissione. Ringrazio inoltre il collega Pietro Fiocchi per aver portato avanti questa battaglia a Bruxelles e la cui determinazione ha contribuito ad arrivare al risultato odierno. Per anni agricoltori e allevatori hanno sofferto e subito i danni di una gestione ideologica del lupo, difesa dalla sinistra senza tenere di conto di evidenze scientifiche e del buonsenso. Ora cambia tutto, mantenendo questa promessa potremo mettere le Regioni in grado di poter effettuare interventi di contenimento a salvaguardia di persone, animali ed attività economiche.”



Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione agricoltura a Montecitorio