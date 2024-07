Sicurezza alimentare, Caretta (FdI): controlli difendono sistema Italia

“I dati diffusi dal Ministero dell’agricoltura sui sequestri di miele irregolare, di bassa qualità, ben 356 tonnellate nel 2023, ci dicono due cose: la prima è che la nuova disciplina dei controlli messa in piedi dal Ministro Lollobrigida e da tutto il Governo Meloni sta funzionando bene, la seconda è che il nostro mercato si riconferma enormemente attrattivo, anche per la qualità dei prodotti proposti, e rende quanto più improcrastinabile lavorare, anche a livello europeo, per introdurre meccanismi che sempre di più difendano il nostro mercato da intrusioni esterne volte a distorcerlo. L’operazione di Icqrf dimostra che siamo sulla strada giusta per difendere e promuovere al meglio la qualità dei nostri prodotti.”



Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio