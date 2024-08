Spreco alimentare, Lazzarini (Lega): impatto gravoso per consumatori e ristoratori, avanti con nostra pdl di buonsenso

Roma, 31 lug.

“Sensibilizzare i consumatori contro lo spreco del cibo e su un consumo responsabile, promuovere iniziative a favore dell’asporto del cibo non consumato nei locali e ridurre il più possibile la quantità che viene invece buttata: tutti obiettivi di buonsenso contenuti nella proposta di legge che anche alla Camera come Lega abbiamo presentato proprio per contrastare gli sprechi alimentari. Secondo i dati disponibili, infatti, ammonta a circa 140 chili pro capite l’anno la quantità di cibo che viene gettata non consumata: si tratta di una quantità enorme di prodotti che producono un impatto gravoso sull’ambiente, ma anche su consumatori e ristoratori. Per questo, come già fatto dalla Lega in Senato, abbiamo già predisposto una proposta per aumentare la consapevolezza di produttori, gestori, consumatori su questo argomento con iniziative volte al consumo responsabile, a un uso minore di risorse, all’introduzione del doggy bag: è fondamentale infatti procedere in modo spedito su una proposta che innanzitutto ha un’elevata valenza etica ed è capace di ridurre gli sprechi e la produzione di rifiuti”.

Lo dichiara la deputata della Lega e componente della commissione Affari Sociali, Arianna Lazzarini, prima firmataria della proposta di Legge.