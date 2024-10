Tosi (FI): “Da Buffolo parole vergognose ed eversive contro le Forze dell’Ordine. Non può restare in Giunta, Tommasi lo rimuova”

Verona 21 ottobre.

Flavio Tosi commenta il messaggio su Instagram dell’assessore della giunta Tommasi Jacopo Buffolo, che, in merito a quello che è accaduto ieri a Porta Nuova e riferendosi a Diarra Moussa, ha scritto: “Ad un bisogno di aiuto e cura si è risposto a colpi di pistola”.

Tosi definisce “sconcertanti e vergognose queste parole perché sono un chiaro e diretto attacco alle Forze dell’Ordine”. “Buffolo deve essere rimosso dal Sindaco Tommasi, non può restare in Giunta e nelle Istituzioni chi pronuncia parole così eversive, omettendo i fatti. Buffolo usa la morte di Moussa per muovere il solito attacco ideologico di una certa sinistra contro lo Stato, la legalità e chi rappresenta questi valori, cioè le Forze dell’Ordine. Buffolo non solidarizza con Moussa, peraltro omettendo che era armato di un coltello e ha minacciato la vita di un agente costretto perciò a difendersi, ma attacca lo Stato”.