Tosi (FI): “Legittima difesa del poliziotto, non subisca indagini. Verona insicura, la situazione è degenerata da tempo, ma Tommasi nega il problema”

Per Forza Italia siamo oltre all’emergenza. La deputata Boscaini dopo il confronto diretto alla Camera torna a chiedere al Ministro Piantedosi: “Venga a Verona come promesso”. Il coordinatore cittadino e consigliere regionale Bozza accusa: “Il Sindaco si nasconde, cominci a confrontarsi sulle nostre proposte di messa in sicurezza della città”

Verona 21 ottobre.

“Non è mai bello quando muore una persona, ma quella del poliziotto è stata legittima difesa, lo stabiliscono le ricostruzioni fatte e lo possono confermare le tante telecamere installate nei pressi della stazione. Il poliziotto, dopo aver sparato colpi per dissuadere la persona armata di coltello, è stato aggredito e si è difeso, perciò mi auguro che non subisca gravose e costose indagini sul suo operato”, dice l’europarlamentare e coordinatore veneto di Forza Italia Flavio Tosi sui fatti di ieri in stazione a Porta Nuova, Verona.

Fatti che sono la punta dell’iceberg “di una situazione di mancanza di ordine pubblico che in stazione è degenerata da tempo, ma non solo lì, in tutta la città. Verona è insicura, lo denunciamo da anni, più volte abbiamo chiesto al Sindaco Tommasi di intervenire con delle proposte concrete e fattibili. Manca il presidio della città, per esempio la stazione andrebbe controllata 24 ore su 24, ma non è così. Infatti, non a caso, ieri l’aggressore, prima dell’accaduto, è andato in giro per due ore a minacciare con un coltello in mano altri poliziotti e chiunque incontrasse, compiendo anche atti di vandalismo. Pensate se avesse aggredito e ucciso qualche innocente”. “La verità – incalza Tosi – è che Tommasi non si è mai adoperato per organizzare azioni coordinate e continue con Prefettura e Questura. Non si sono adottate politiche di spesa sulla sicurezza, per aumentare il numero di agenti della Polizia Locale e dotarli di nuovi strumenti tecnologici”. Tommasi e i suoi assessori, sottolinea Tosi, “soprattutto negano il problema sicurezza. Non solo lo trascurano, proprio lo negano. Questo è un problema politico e culturale, manca la consapevolezza ed è gravissimo”.

Il consigliere regionale e segretario cittadino di Forza Italia Alberto Bozza ricorda che l’anno scorso, proprio a Porta Nuova, “Forza Italia aveva denunciato con una conferenza stampa la situazione più che critica in cui versa la nostra città. Del resto, noi i quartieri li giriamo ogni giorno e raccogliamo numerose segnalazioni di tanti fatti di criminalità. Per il resto basta leggere i giornali ogni giorno”. Su quanto successo ieri “la mia solidarietà va alla Polizia Municipale e alla Polfer”. Mentre al Sindaco Tommasi Bozza dice: “Lo invito a smetterla di nascondersi, o parlare d’altro. La sicurezza è il problema di Verona e cominci a confrontarsi sulle nostre proposte”.

La deputata di Forza Italia Paola Boscaini, che due mesi fa alla Camera dei Deputati si era rivolta al Ministro dell’Interno Piantedosi con un’interrogazione parlamentare chiedendo più agenti da destinare a Verona, torna a rivolgersi al titolare del Viminale: “Piantedosi venga a Verona, mi aveva rassicurato in aula che presto sarebbe stato in città per un vertice sull’ordine pubblico. Il Governo degli sforzi li ha fatti sull’assegnazione di nuovi agenti, ma non basta, negli ultimi anni c’è stato un notevole numero di quiescenti e un problema di organico persiste”. Sulla mancanza di ordine pubblico Boscaini dice che “a Verona siamo oltre l’emergenza, c’è un fenomeno di insicurezza che sta diventando patologico, la stazione ne è il simbolo, ma purtroppo situazioni di degrado, spaccio, aggressioni, furti ci sono ovunque”.