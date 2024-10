Vajont, Presidente Fontana: ferita indelebile

Roma, 9 ott –

“Il 61esimo anniversario della tragedia del Vajont rinnova il dolore e la memoria di una ferita indelebile nella storia del Paese. Il nostro pensiero va in primo luogo alle vittime, e in particolare ai bambini che hanno perso la vita in quella notte terribile, ai loro familiari, ai sopravvissuti, testimoni diretti di una catastrofe che ha sconvolto intere comunità. Ricordiamo con gratitudine il lavoro dei soccorritori, che si sono adoperati con coraggio e sacrificio nelle ore e nei giorni successivi al disastro, e la grande solidarietà internazionale. In questi decenni i territori colpiti, come Longarone, hanno compiuto straordinari sforzi di rinascita, con coraggio e capacità di guardare avanti, senza dimenticare quel dramma. La tragedia del Vajont richiama l’importanza di un approccio responsabile alla gestione delle risorse naturali, la necessità dell’ascolto dei territori e della cura della sicurezza delle nostre comunità”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.