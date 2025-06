Tosi (FI): “La sinistra di Tommasi concede alloggi pubblici agli abusivi, aggirando le regole Agec e non rispettando le persone oneste in graduatoria”

Verona 17 giugno – “L’amministrazione comunale, saltando qualsiasi graduatoria e fregandosene delle regole, concede alloggi pubblici a migranti che prima occupavano abusivamente un immobile privato. Ma allora così vale tutto, le leggi saltano e si commette una grave e clamorosa ingiustizia nei confronti di cittadini veronesi e stranieri e immigrati regolari che sono in graduatoria e che, rispettosi delle norme, da tempo aspettano un alloggio”.

Lo dice Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, che spiega: “I venti migranti ai quali Comune e Agec hanno dato i cinque alloggi sono quelli di Paratodos, che prima stavano al Ghibellin Fuggiasco vicino a Porta Vescovo in un immobile privato, ma denunciati dal proprietario per occupazione abusiva. Solo per questo, secondo il regolamento Agec, non avrebbero diritto nemmeno a entrare in graduatoria, invece gli è stata concessa addirittura la priorità, attraverso il coinvolgimento di una cooperativa”.

Dice Tosi: “Il Comune ha aggirato le norme, premia gli abusivi e dà uno schiaffo in faccia alle persone oneste che attendono in graduatoria, veronesi, italiani e stranieri regolari. Ma allora così vale tutto, saltano le regole e si fa quel che si vuole, basta nascondersi dietro il paravento di una cooperativa e si concede l’alloggio a chi si preferisce, perfino agli abusivi”.

“L’amministrazione comunale si conferma per ciò che è – conclude Tosi – e rappresenta bene la sinistra di oggi: una sinistra dei privilegi, elitaria, che difende chi viola le regole a danno di chi le rispetta”.