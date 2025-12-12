Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    domenica 14 Dicembre
    Demo

    Particolarità del passato trascurate

    L'Altra Provincia... 2 Mins Read

    Settimo (Pescantina)

    Restauro e valorizzazione cercansi! Senza patemi d’animo per il costo del lavoro, esiguo secondo quanto ipotizzato da alcuni, a costo zero se realizzato da esperti volontari sensibili ad elementi del passato popolare nel degrado.

    L’appello riguarda due particolarità d’altri tempi trascurate da interventi pubblici o privati, poste ad un lato di via Antonio Bertoldi (strada dov’è ubicata Villa Bertoldi, dai tratti classici delle dimore signorili venete, risalente al XVII secolo).

    La prima riguarda un manufatto in tufo a più strati dalla guglia sommitale con crepe soprattutto nell’ambito superiore (invaso da piante rampicanti) e sulla lastra marmorea commemorativa leggibile a fatica. L’insieme nel verde non curato dà un senso di malinconica suggestione, in sintonia con quanto di drammatico rievoca la stele: “Perpetua memoria di Zampini Davide a tutti amico proditoriamente a colpi di scure qui ucciso. Addì 28 ottobre 1888. La popolazione pose”.

    Reminiscenza, quindi, d’un fatto di sangue, brandello tragico di cronaca e storia locali che meriterebbe consona attenzione rivalutativa.

    A poca distanza dal manufatto d’epoca caduto in disgrazia è presente una fontana a parete di marmo, con pulsante d’erogazione in diligente mantenimento, dalla parte inferiore consumata per lo scorrimento di precedenti ed annose fuoriuscite d’acqua. Se, tutto sommato, l’aspetto generale appare buono, ciò che stona è la cattiva condizione della scritta su pietra soprastante: “È proibito tener aper / to il rubinetto / È permesso asportare / acqua solo per uso / domestico”. Richiamo e precisazione datati dal bisogno d’un provvedimento conservativo, anche solo per spicciola curiosità…  

    di Claudio Beccalossi

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy