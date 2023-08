L’Altra Verona… Cancellate le scritte no vax dal lato su via Pasteur del cimitero di Borgo Roma

Pronto… soccorso per il muro esterno del cimitero di Borgo Roma che dà su via Pasteur, “vittima” d’un pesante assalto no vax, con la scritta di frasi-chiave di colore rosso in stampatello sgrammaticato del proprio repertorio (a torto od a ragione) complottista e/o negazionista, comunque degenerato nel vandalismo.

Dopo l’articolo-segnalazione da noi pubblicato il 24 luglio scorso ad imbrattamento avvenuto da poco, addetti istituzionali hanno provveduto a togliere dalla vista con una nuova tinteggiatura le frasi pseudo sentenza. Al danno dapprima arrecato al demanio comunale ora s’è aggiunto l’esborso d’una cifra tot. per riqualificare la muratura offesa dall’azione provocatoria.

Probabilmente, per parte della superficie murale sanificata, servirà un’altra mano di colore per togliere del tutto le tracce del dolo subito per alterigia ideologica se non integralista. Sperando che l’ampia parete non sia ancora conquista di recidivi scribacchini o non faccia gola ad altri emuli “rivoluzionari” con qualche patacca concettuale da esternare…

Servizio e foto di

Claudio Beccalossi