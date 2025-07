L’Altra Verona… La nuova urbs picta secondo i no vax

Aggiornamento delle gesta vandaliche no vax su muri cittadini. Gli attivisti anti obblighi vaccinali della controversa era Covid-19, a mano… armata di bomboletta spray rigorosamente di color rosso, hanno lasciato in altre vie smaccate tracce di contestazione in peregrinatio, dopo quelle già deturpate dalle loro scorrerie (ad esempio, all’esterno ed all’interno del parco di San Giacomo, in piazza Caterino Stefani, di fronte ad un ingresso laterale all’Adigeo, in via Niccolò Copernico).

Sono state coinvolte nell’isteria di dissenso ribelle (che non vuole darsi pace o scendere a compromessi) pareti di edifici in viale dell’Artigianato, presso la Casa d’accoglienza “Il Samaritano” ed in via Olanda, quasi di fronte alla sede dell’Hellas Verona Football Club. Scritte e scritte di forsennata protesta ormai fuori tempo massimo…

Viale dell’Artigianato

Via Olanda

La freschissima new entry, solo per il momento, è la serie di slogans apparsi dall’oggi al domani su murature all’imbocco destro di viale Piave, provenendo da via Tombetta. Che, come le altre, rimarranno in bella vista fino a quando qualche anima buona (istituzionale o meno) si deciderà di depotenziarle con una bella mano di bianco. Destinata a durare intatta fino al prossimo raid no vax.

Del resto, Verona non è famosa anche come urbs picta (città dipinta) per il suo patrimonio storico di pitture murali e facciate affrescate?

Servizio e foto di

Claudio Beccalossi

24.7.2023

3.8.2023

5.02.2024

8.02.2024

25.4.2025