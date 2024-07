Federfarma Verona augura buon lavoro ai colleghi farmacisti distintisi in questa tornata elettorale

Federfarma Verona augura buon lavoro ai colleghi farmacisti che in tre diversi Comuni sono stati eletti dai cittadini nelle recenti elezioni amministrative.

Si tratta di Matteo Vanzan, segretario di Federfarma Verona e Veneto diventato il sindaco del Comune di Lavagno, Giacomo Ferro, presidente Agifar Verona, l’Associazione dei Giovani Farmacisti, eletto nel Consiglio Comunale di San Bonifacio ed Elena Chiavegato già membro del Consiglio direttivo di Federfarma Verona che ha assunto la carica di assessore alle politiche sociali, familiari e del lavoro, persone con disabilità e servizi demografici del Comune di Legnago.

«Auguro una positiva esperienza a questi colleghi farmacisti che a lungo si sono impegnati in compiti istituzionali a vantaggio della nostra categoria professionale – dice Elena Vecchioni presidente Federfarma Verona -, mettendo oggi a frutto tutta l’esperienza maturata in favore delle realtà comunali in cui cominciano ad operare».

«Siamo certi del loro impegno e della loro rettitudine – afferma Gianmarco Padovani, vicepresidente Federfarma Verona – poiché appartengono ad una categoria che fa dell’ascolto e della condivisione dei problemi il fulcro della propria professionalità tesa al benessere dei cittadini in particolare nell’ambito socio sanitario e dunque, per estensione, anche in quello della politica che gestisce il vivere collettivo».