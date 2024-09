San Martino Buon Albergo in rosa per la lotta contro i tumori femminili: visite gratuite con i medici volontari Lilt

San Martino Buon Albergo si veste di rosa e aderisce alla campagna Ottobre in Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla lotta contro i tumori femminili promuovendo alcune iniziative insieme alla delegazione locale della Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori.

Il programma di sensibilizzazione prevede la tradizionale offerta di visite senologiche gratuite. Mercoledì 9 ottobre dalle 15.30 alle 18.30 i medici volontari della Lilt saranno a disposizione delle cittadine di San Martino per un controllo senologico gratuito presso l’ambulatorio comunale nella sede Isac di via Roma. Accesso con prenotazione fino ad esaurimento posti. Per prenotare la visita occorre chiamare il numero 377 3307893 dal 7 al 9 ottobre ore pasti e il martedì dalle 15 alle 17.

«Anche quest’anno – sottolinea Daniela Castagna, assessore alle Politiche sociali del Comune di San Martino Buon Albergo – abbiamo voluto rinnovare l’appuntamento con Ottobre in Rosa, che ci vede impegnati attivamente da alcuni anni nell’offrire visite senologiche gratuite per le residenti con l’obiettivo di avvicinare quante più donne possibile alla prevenzione. Prevenzione e diagnosi precoce possono salvare la vita ed è per questo motivo che come amministrazione supportiamo questa preziosa campagna e dedichiamo al tema della prevenzione anche una serata informativa aperta a tutti».

«Crediamo sia importante – aggiunge il sindaco Giulio Furlani – informare e sensibilizzare sul fatto che la prevenzione rappresenta per tutte e tutti l’opportunità di avere una migliore qualità di vita. Auspico quindi la più ampia partecipazione e ringrazio la delegazione Lilt di San Martino che ci aiuta nella realizzazione di queste iniziative ed è sempre in prima linea quando si tratta di informare e dare risposte in tema di prevenzione e di cura della malattia».



In occasione di Ottobre in Rosa inoltre la facciata del Municipio di San Martino verrà illuminata di rosa per accendere i riflettori sull’importanza dell’iniziativa e verrà programmata a fine mese una passeggiata di sensibilizzazione.