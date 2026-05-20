Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    mercoledì 20 Maggio
    Demo

    San Martino Buon Albergo, al via i lavori di rinnovo degli uffici demografici: servizi temporaneamente trasferiti nella palazzina degli uffici tecnici

    San Martino Buon Albergo 2 Mins Read

    Prenderanno avvio giovedì 21 maggio i lavori di rinnovo dell’area degli uffici demografici del Comune di San Martino Buon Albergo, situati al piano terra della sede municipale di Piazza del Popolo 36.

    L’intervento, reso possibile grazie a un bando PNRR a cui l’Amministrazione comunale ha aderito, riguarda l’acquisto di nuove dotazioni ad uso degli Enti Locali e permetterà di rinnovare l’intera area dedicata ai Servizi Demografici, di Polizia Mortuaria ed Elettorali. L’obiettivo è garantire spazi più funzionali, una migliore accessibilità per i cittadini e nuove postazioni di lavoro per il personale.

    Per consentire l’avvio ordinato e in sicurezza del cantiere, solo nella giornata di giovedì 21 maggio 2026 gli uffici interessati resteranno chiusi al pubblico per l’intero orario lavorativo. Sarà comunque garantita la reperibilità tramite telefono e posta elettronica.

    Nel periodo di svolgimento dei lavori, che proseguiranno per alcune settimane, gli uffici saranno temporaneamente dislocati nella palazzina adibita agli uffici tecnici. Il trasferimento sarà organizzato in modo da mantenere invariati gli orari di apertura al pubblico e il numero delle prestazioni giornaliere, così da ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza.

    «Si tratta di un intervento importante per migliorare la qualità degli spazi comunali e rendere più accessibili e accoglienti servizi fondamentali per i cittadini. Il temporaneo spostamento degli uffici consentirà di garantire la continuità delle attività durante l’esecuzione dei lavori», dichiara il sindaco Giulio Furlani.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    Testata Indipendente

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy