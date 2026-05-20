San Martino Buon Albergo, al via i lavori di rinnovo degli uffici demografici: servizi temporaneamente trasferiti nella palazzina degli uffici tecnici

Prenderanno avvio giovedì 21 maggio i lavori di rinnovo dell’area degli uffici demografici del Comune di San Martino Buon Albergo, situati al piano terra della sede municipale di Piazza del Popolo 36.

L’intervento, reso possibile grazie a un bando PNRR a cui l’Amministrazione comunale ha aderito, riguarda l’acquisto di nuove dotazioni ad uso degli Enti Locali e permetterà di rinnovare l’intera area dedicata ai Servizi Demografici, di Polizia Mortuaria ed Elettorali. L’obiettivo è garantire spazi più funzionali, una migliore accessibilità per i cittadini e nuove postazioni di lavoro per il personale.

Per consentire l’avvio ordinato e in sicurezza del cantiere, solo nella giornata di giovedì 21 maggio 2026 gli uffici interessati resteranno chiusi al pubblico per l’intero orario lavorativo. Sarà comunque garantita la reperibilità tramite telefono e posta elettronica.

Nel periodo di svolgimento dei lavori, che proseguiranno per alcune settimane, gli uffici saranno temporaneamente dislocati nella palazzina adibita agli uffici tecnici. Il trasferimento sarà organizzato in modo da mantenere invariati gli orari di apertura al pubblico e il numero delle prestazioni giornaliere, così da ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza.

«Si tratta di un intervento importante per migliorare la qualità degli spazi comunali e rendere più accessibili e accoglienti servizi fondamentali per i cittadini. Il temporaneo spostamento degli uffici consentirà di garantire la continuità delle attività durante l’esecuzione dei lavori», dichiara il sindaco Giulio Furlani.