Il Comune di San Martino Buon Albergo rafforza l’organico della Polizia Locale con l’assunzione di due nuovi agenti a tempo indeterminato

Il Comune di San Martino Buon Albergo ha indetto un concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione di due agenti di Polizia Locale a tempo pieno ed indeterminato (Area degli Istruttori).

Il bando, pubblicato sul portale nazionale InPA e sul sito istituzionale del Comune, rappresenta un passo concreto per rafforzare l’organico del corpo della Polizia Locale e garantire una maggior presenza sul territorio, al fine di rispondere in maniera sempre più capillare alle esigenze della comunità.

Gli agenti selezionati saranno chiamati ad eseguire un’ampia gamma di compiti tra cui la gestione del traffico, la sicurezza urbana, vigilare sulla corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti comunali, nonché gestire eventuali situazioni di emergenza, senza trascurare, oltre a compiti di vigilanza prevenzione ed eventuale repressione, anche una non meno importante attività di sensibilizzazione ed educazione, rapportandosi con la comunità in modo costruttivo.

Il sindaco Giulio Furlani al riguardo sottolinea: “L’intento è di continuare ad investire sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei nostri cittadini. La Polizia Locale è un presidio fondamentale di prossimità e legalità: potenziarne il Corpo significa fornire maggiori strumenti a chi già ogni giorno è in prima linea impegnato a tutelare la comunità e a garantire ordine, rispetto e sicurezza sul territorio.”

Il vicesindaco e assessore con delega alla sicurezza Mauro Gaspari aggiunge: “Il bando è il risultato di un lavoro di pianificazione che mira a consolidare l’organico della Polizia Locale. Con l’inserimento di due nuovi agenti sarà possibile rafforzare la presenza sul territorio anche in orari più sensibili come il tardo pomeriggio e la sera garantendo un maggior presidio delle aree pubbliche”.Il concorso, in linea con la normativa vigente, prevede l’assegnazione di due posti con possibilità di riserva nel limite del 50% per i volontari delle Forze Armate e gli operatori del Servizio Civile Universale. Le candidature dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale InPA, entro il 18 ottobre.