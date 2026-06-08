212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri

“Per spiegare cosa significhi appartenere all’Arma dei #Carabinieri e in generale alle nostre #ForzeArmate, immagino spesso una telefonata nel cuore della notte. Una persona cara che dice: ‘Sono in una strada buia, delle persone mi stanno seguendo. Ho paura’.

Poi più avanti scorge un’uniforme dei Carabinieri. In quel momento non conosce volto, nome o storia di chi indossa quell’uniforme. Sa solo una cosa: lì troverà protezione, una mano tesa, la presenza dello Stato. Le Istituzioni non sono entità astratte: camminano sulle gambe delle donne e degli uomini che le servono. Crescono grazie al loro esempio e conquistano rispetto e fiducia dei cittadini attraverso il sacrificio quotidiano. È così che, in oltre due secoli di storia, i Carabinieri hanno costruito il legame profondo che li unisce agli italiani”.

Così il Ministro @GuidoCrosetto a Reggio Calabria per 212° anniversario fondazione Arma #Carabinieri

“Ai giovani #Carabinieri che oggi hanno prestato giuramento alla Repubblica dico che arriveranno momenti di difficoltà, incertezza e debolezza. Quando accadrà, ricordate questo giorno, l’uniforme che indossate e i valori che rappresenta. Ricordate di appartenere alla grande famiglia dell’Arma dei Carabinieri e della #Difesa.

Da oggi il vostro status è cambiato: il Paese vi assegna il compito di difendere le Istituzioni e i cittadini, affidandovi l’uso esclusivo della forza, quando necessario.

In voi riponiamo la sicurezza nostra e delle persone che amiamo. Ognuno di noi sarebbe disposto a sacrificarsi per i propri figli, ma pochi lo farebbero per i figli degli altri.

Le #ForzeArmate e i Carabinieri hanno scelto proprio questo: mettere a disposizione il bene più prezioso, la propria vita, anche per persone che non conosceranno mai.

È questa la grandezza del vostro servizio. Ed è per questo che oggi il Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni e tutti noi siamo qui: non per ricevere applausi, ma per rendere omaggio, con rispetto e gratitudine, a chi ha servito il Paese fino all’estremo sacrificio”.

Così il Ministro @GuidoCrosetto rivolgendosi agli Allievi Carabinieri che hanno prestato Giuramento nel corso del 212° anniversario fondazione Arma #Carabinieri