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    San Martino Buon Albergo: intensificati i controlli sui monopattini, 12 sanzioni in due settimane

    San Martino Buon Albergo 2 Mins Read

    Prosegue l’attività di controllo della Polizia Locale di San Martino Buon Albergo sul corretto utilizzo dei monopattini elettrici sul territorio comunale.

    Grazie al potenziamento del servizio reso possibile dall’arrivo di 3 nuovi agenti, nelle ultime settimane sono stati intensificati i controlli sulle principali arterie stradali e nelle aree maggiormente frequentate del paese. L’attività ha già portato all’emissione di 12 sanzioni, principalmente per la mancata utilizzazione del casco protettivo e per la circolazione sui marciapiedi, comportamenti vietati e potenzialmente pericolosi sia per i conducenti sia per i pedoni.

    Sono inoltre iniziati controlli specifici finalizzati alla verifica della presenza della targa identificativa sui monopattini, obbligo previsto dalla normativa vigente.

    «L’arrivo di nuovi agenti – spiega il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Mauro Gaspari – ci consente di aumentare la presenza sul territorio e di effettuare controlli più capillari anche su fenomeni che negli ultimi mesi hanno destato preoccupazione tra i cittadini. L’obiettivo non è fare cassa, ma garantire il rispetto delle regole e tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. I monopattini rappresentano una valida alternativa di mobilità, ma devono essere utilizzati nel rispetto delle norme. Per questo motivo i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione all’uso del casco, al divieto di transito sui marciapiedi e alla regolarità dei mezzi».

    L’Amministrazione comunale ricorda a tutti gli utilizzatori di monopattini l’importanza di informarsi sulle disposizioni previste dal Codice della Strada e di adottare comportamenti responsabili per garantire una convivenza sicura tra pedoni, ciclisti e automobilisti.

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