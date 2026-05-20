Mille Amministratori al voto: eletti ed elette nel Consiglio Provinciale

Si è tenuta poco dopo le 12 di oggi, lunedì 18 maggio a Palazzo Capuleti a Verona, la proclamazione degli eletti e delle elette nel nuovo Consiglio Provinciale.

Per la lista “Rete!” risultano eletti: Alberto Mazzurana (Brentino Belluno, 5433 voti), Luca Trentini (Nogarole Rocca, 5430 voti), Erica Vianini (Caprino Veronese, 5134 voti), Matteo Melotti (Villafranca di Verona, 3834 voti) e Francesco Casella (Verona, 3618 voti). Mazzurana, Trentini e Casella sedevano nella precedente Consiliatura.

Per la lista “Centrodestra Verona” entrano in Consiglio: Paolo Longhi (Legnago, 6102 voti), Davide Bimbato (San Giovanni Lupatoto, 5433 voti), Roberto Danieli (Legnago, 4864 voti), Davide Furlani (Bussolengo, 4635 voti), Stefano Negrini (Gazzo Veronese, 4462 voti), Maria Orietta Gaiulli (Peschiera del Garda, 4219 voti), Sara Moretto (Buttapietra, 4214 voti), Roberto Albino Zorzi (Sant’Ambrogio di Valpolicella, 4054 voti), Silvia Fiorio (Castelnuovo del Garda, 3904 voti), Alessandra Caterina Ravelli (Roverè Veronese, 3776 voti) e Michele Taioli (Illasi, 3751 voti). Rieletti, rispetto al precedente Consiglio: Negrini, Gaiulli, Moretto e Taioli.

Consiglieri e Consigliere resteranno in carica due anni o comunque fino alla cessazione del mandato nei rispettivi Comuni.

“Un grazie a tutti i Sindaci e Consiglieri che ieri, nonostante le molte manifestazioni programmate in città e in provincia, sono venuti dai rispettivi Comuni a esercitare il proprio diritto di voto: sono stati oltre mille – afferma il Presidente Flavio Pasini –. Un’affluenza confortante perché evidenzia come chi amministra gli Enti Locali abbia compreso a fondo il ruolo cardine della Provincia nello sviluppo e nella difesa del territorio veronese, nell’interesse dei nostri concittadini. Tra gli eletti ci sono riconferme ed ‘esordienti’ al Palazzo Scaligero: una composizione del Consiglio che mette a sistema l’esperienza maturata nello scorso mandato e nuove visioni e prospettive”.

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