Tre giorni di festa a Illasi con il Palio dedicato a Ginevra

È stato presentato oggi, mercoledì 20 maggio, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, il Palio Rinascimentale “Ginevra d’Illasi”, in programma dal 29 al 31 maggio.

Sono intervenuti: per il Comune di Illasi, il Sindaco Emanuela Ruffo e i Consiglieri Giulio D’Ambrosio e Francesca Strazza; Silvia Albertini per la Pro Loco di Illasi; Marco Malavasi per l’associazione culturale East Veronautoctona; Luca Caputo, Direttore della Fondazione Destination Verona Garda e, per la famiglia Sagramoso, Lapo Sagramoso.

Il Palio – che promuoverà rievocazioni, spettacoli, percorsi storici, attività didattiche e momenti di partecipazione collettiva – nasce come evoluzione del Festival Rinascimentale “Ginevra d’Illasi”, realizzato nell’estate dello scorso anno, e trasformerà il centro del paese in un ‘campo rinascimentale’, animato da associazioni storiche e gruppi di rievocazione, tra cui Verona Autoctona, Ordallegri, Compagnia d’Arme San Vitale, Cavalieri del Drago e Lebrac Lanzi Lodron.

L’evento, dedicato alla figura storica di Ginevra Serego degli Alighieri, si aprirà il 29 maggio con il Palio dei Senior, iniziativa dedicata agli ospiti della casa di riposo Baldo Sprea e agli anziani del territorio, promossa insieme alle associazioni di volontariato locali. Alle 18, al Giardino Musicale, si terrà l’inaugurazione ufficiale del Palio con la presentazione del nuovo sito turistico del Comune di Illasi, VisitIllasi, e un approfondimento storico sul Castello del paese a cura del professor Ettore Napione.

La giornata successiva sarà dedicata alla divulgazione storica e al coinvolgimento delle nuove generazioni con il Palio dei Ragazzi, che vedrà protagonisti gli studenti delle scuole del territorio impegnati in giochi e attività didattiche legate al Rinascimento. Nel pomeriggio sarà inaugurato il percorso pedonale di visita al Castello, al Belvedere e a Villa Sagramoso, con aperture straordinarie di quest’ultima al pubblico (per informazioni e prenotazioni: www.villasagramosoperezpompei.it). La serata si concluderà con la “Cena Rinascimentale al Chiaro di Luna”, curata dalla Pro Loco e dallo chef Marcantonio Sagramoso del ristorante Le Cedrare e dedicata alle tradizioni enogastronomiche locali. Durante la cena sono in programma spettacoli con il fuoco e momenti musicali.

Domenica, ultima giornata di festa, si terrà la grande Sfilata Storica delle Contrade, accompagnata dagli sbandieratori del Gruppo di Megliadino San Vitale. Dopo la Santa Messa e la benedizione dei giochi, si svolgerà il Palio delle Contrade, sfida finale per l’assegnazione del titolo di Contrada dell’Anno e del Premio San Bartolomeo 2026.

La manifestazione – che coinvolgerà circa 200 tra volontari e figuranti e 150 studenti – si concluderà con un momento conviviale aperto alla cittadinanza e con la proclamazione della contrada vincitrice.

L’evento è dedicato alla storia e alle leggende su Ginevra Serego degli Alighieri, discendente del Sommo Poeta, che andò in sposa nel 1591 al conte Girolamo II Pompei, signore del Castello di Illasi, e che visse una tragica vicenda segnata da amore, scandali e misteri.

L’obiettivo del Palio, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco, è coinvolgere attivamente la comunità illasiana e promuovere, anche tra i più giovani, la riscoperta della storia veneta e della Serenissima, delle tradizioni e dei luoghi storici del territorio, valorizzando al contempo turismo e produzioni enogastronomiche locali.