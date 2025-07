Oggetto: SOAVE, 30 ALLIEVI REGISTI CINESI REALIZZANO UN DOCUFILM SUL BORGO Mittente: Matteo Pressi <matteopressi@gmail.com> Data: 15/07/2025, 12:38

SOAVE, 30 ALLIEVI REGISTI CINESI REALIZZANO UN DOCUFILM SUL BORGO

È una invasione pacifica di giovani studenti di regia e cinematografia, quella avvenuta in queste giornate a Soave, la perla dell’est veronese. Molti, infatti, sono i visitatori della cittadina, così come i residenti, che hanno avvistato, negli scorsi pomeriggi, un gruppo di trenta giovani armati di cinepresa e attrezzatura professionale, intenti ad immortalare gli scorci più suggestivi di Soave.

Ad alimentare ancor di più la curiosità dei presenti, la nazionalità di questi giovani, tutti provenienti dall’estremo oriente, ed in particolar modo dalla Cina.

Si tratta di un gruppo molto nutrito di allievi della Communication University of China, uno degli atenei più prestigiosi del Paese del dragone, con un moderno campus situato ad est di Pechino dove sono ospitati più di 14.000 studenti, tutti impegnati nello studio delle materie afferenti al mondo della comunicazione: dal giornalismo al videomaking, dalla regia alle attività editoriali.

Materia, quella della regia, che i giovani cineasti cinesi hanno deciso di sperimentare sul campo, realizzando un docufilm dedicato alle più suggestive città murate del Veneto, con al centro Soave, borgo più bello d’Italia 2022, che sarà trasmesso in TV e via web in Cina, a partire dal prossimo autunno.

Un’attività formativa per i giovani e, al contempo, un’opportunità di promozione turistica per Soave, come sottolinea il sindaco Matteo Pressi: <<il prodotto finale sarà un docufilm destinato ad essere diffuso in Cina. Per noi, quindi, è un’ulteriore vetrina, peraltro in un mercato turistico interessante. Infatti, Il 2024 ha visto circa 176 mila viaggiatori cinesi in Italia, con un aumento del 24,7% rispetto al 2023, per un totale di 2,4 milioni di pernottamenti (+14,1%) e una spesa complessiva di 226,6 milioni di euro (+10,2%). I primi dati del 2025 confermano questo trend di crescita>>.

Il progetto, organizzato dall’ateneo cinese in collaborazione con due università americane, la Nottingham Trent University e la University of Colorado, è sostenuto dall’associazione città murate del Veneto.