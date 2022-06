Visite mediche garantite alle persone fragili al point di Veronafiere

“Da sempre ripeto che nessuno deve rimanere indietro. Per questo ringrazio le realtà coinvolte in questo importante progetto. Negli ultimi due anni segnati prima dal Covid e poi dal caro bollette, sono tante le famiglie veronesi entrate in difficoltà economica che hanno dovuto fare rinunce e tagliare le spese, tra cui anche quelle sanitarie. Questo progetto è pensato anche per loro, oltre che per i soggetti più fragili, per far sì che nessuno debba rinunciare all’assistenza sanitaria e alle visite mediche necessarie per rimanere in salute. Una nobile iniziativa, dove il pubblico e il privato si uniscono per raggiungere gli stessi obiettivi”