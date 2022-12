Rifiutility, l’app per migliorare la raccolta differenziata

Vincere la sfida per la tutela dell’ambiente dipenderà dalla capacità di coinvolgere amministrazioni, categorie produttive e cittadini. Questa è la motivazione che ha portato Consiglio di Bacino Verona Nord e Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, con il supporto di Serit, ad investire nell’aggiornamento dell’app ‘rifiUtility’ per la formazione-informazione del cittadino.

Nonostante la raccolta differenziata, nei 58 Comuni del Consiglio di Bacino Verona Nord, si attesti all’80% molto può essere ancora fatto per rendere più accessibile la cultura della sostenibilità ambientale, come ha spiegato il direttore generale del Consorzio Verona Due, Thomas Pandian «Semplificare. Velocizzare. Offrire soluzioni alternative. Abbiamo bisogno di raggiungere le famiglie nel momento in cui si compie la scelta di differenziazione dei rifiuti: rifiUtility, oltre al calendario di raccolta e al dizionario dei rifiuti, proporrà grazie alla tecnologia QR code, contenuti extra per adulti e bambini che ci aiuteranno a migliorare ancora la qualità della raccolta differenziata!». L’app ‘rifiUtility’, sviluppata in collaborazione con la 24 Consulting, offre soluzione immediata ai dubbi in tema di raccolta differenziata, allo scopo di ridurre gli errori commessi a causa della fretta e dei frequenti cambiamenti introdotti nella modalità di conferimento che possono pregiudicare la qualità della raccolta. I vantaggi di avvicinare il servizio al cittadino, rendendolo a portata di smartphone, sono innumerevoli «In base a come li trattiamo, i rifiuti possono rappresentare solo un problema oppure trasformarsi in una risorsa — ha proseguito Giorgia Speri, Presidente del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero —. Se da una parte investiamo in educazione ambientale e informazione, dall’altra dobbiamo motivare il cittadino con una gestione della differenziata sempre più semplice». L’attenzione alla fruibilità del servizio è garantita da una facile interrogazione delle informazioni utili: l’accesso al calendario di raccolta porta a porta, l’impostazione di alert per i ritiri, un dizionario completo dei rifiuti, localizzazione e orari dei centri di raccolta, oltre a contenuti aggiornati in tempo reale per ogni Comune o per specifiche esigenze di informazione. Quest’ultimo aspetto, quello della personalizzazione della comunicazione all’utente finale è un investimento sul futuro come ha sottolineato il Presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord, Gianluigi Mazzi «La gestione dei rifiuti ci riguarda da vicino, come amministratori, imprenditori, cittadini, genitori. I nostri cittadini sono diventati davvero bravi, e lo dimostrano le % di raccolta differenziata raggiunte, ma poterli raggiungere con informazioni puntuali, come cosa vada o non vada nella raccolta della plastica, oppure con iniziative che premiano i comportamenti virtuosi o che coinvolgono specifiche categorie produttive, ci aiuterà a migliorare ancora». Uno strumento flessibile, indispensabile per adeguare la comunicazione ad un territorio con esigenze diversificate che spazia dal Lago di Garda alla Lessinia, dall’Est Veronese alla Valpolicella «‘rifiUtility’ è uno strumento che consente di rafforzare la sinergia tra gli enti gestori e i cittadini. L’app agevola anche il compito di Serit, società che effettua la raccolta differenziata con i suoi 300 dipendenti, con un conseguente miglioramento del servizio per i cittadini. Attraverso l’app è possibile richiedere il ritiro dei rifiuti ingombranti e segnalare la presenza di rifiuti abbandonati – ha concluso Massimo Mariotti, Presidente di Serit –, segnalando eventuali criticità o avanzando richieste sui servizi».

L’app ‘rifiUtility’ è disponibile, gratuitamente, su App Store e su Google Play