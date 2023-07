Una veronese Presidente nazionale dei volontari della Lipu

Parma, 17 luglio 2023

Si è insediato sabato scorso a Parma il nuovo Direttivo della Lipu con la nomina a Presidente di Alessandro Polinori, vicepresidente uscente. Tra le new entry la veronese Chiara Tosi, la seconda più votata in Italia durante le elezioni dei 30mila soci della Lipu, che è stata incaricata dal Direttivo di presiedere il gruppo Volontari dell’Associazione composto da circa 1000 persone.

Chiara Tosi, avvocato e giornalista, si occupa da tempo di ambientalismo nel ruolo di Coordinatrice del Veneto. Dal 2022 è anche Presidente dell’International Propeller Club Port of Verona. La nomina coincide con l’approvazione, da parte del Parlamento Europeo, della Nature Restoration Law, strumento a disposizione degli Stati per la protezione della natura e della biodiversità, attesa da trent’anni e sollecitata proprio dalla Lipu insieme ad altre 150 organizzazioni europee con il sostegno di scienziati e del mondo della Cultura.

“Questo provvedimento – dichiara la Presidente Chiara Tosi – dà una spinta decisiva a molti progetti di arricchimento del patrimonio arboreo nei centri urbani e, pensando in particolare a Verona, rinnova l’impegno per sbloccare in maniera definitiva la realizzazione del Central Park, trasformando l’ex scalo merci di Porta Nuova in polmone verde a beneficio dei cittadini. Il programma ambizioso dell’Europa, che vede la riprogettazione ecologica delle città come regola inderogabile, impone di non perdere ulteriore tempo e di avere risposte chiare e precise sulla destinazione dell’area”.

