Un aperitivo offerto ai giovani per avvicinarli al dono del sangue

“Happy donator hours” si terrà il 28 e 29 giugno al birrificio Lesster di Stallavena. Consumazione gratuita a chi prenoterà la visita di idoneità o la prossima donazione. Organizza la zona Nord di Fidas Verona, musica dal vivo con Crystal club e Diapason Band.

Una consumazione gratuita per chi prenoterà la visita di idoneità o la prossima donazione: venerdì 28 e sabato 29 giugno torna al birrificio artigianale Lesster di Stallavena “Happy donator hours”, evento organizzato dai donatori di sangue della zona Nord di Fidas Verona.

È la seconda edizione della manifestazione, che raddoppia: due serate, anziché una, pensate per avvicinare i giovani alla donazione di sangue e plasma. «Lo scorso anno ben 600 persone avevano partecipato a questa manifestazione di promozione del dono: a fine serata avevamo raccolto una cinquantina di prenotazioni al Centro trasfusionale e le adesioni di 11 nuovi aspiranti donatori; quest’anno speriamo diincrementare ulteriormente i numeri», dice Claudio Zanini, coordinatore della zona Nord di Fidas Verona Nord (che raggruppa le sezioni di Stallavena, Alcenago, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese/Azzago, Erbezzo, Grezzana, Lugo, Romagnano e Roverè Veronese).

Questo fine settimana dunque i donatori saranno in servizio fra i tavoli e cercheranno di avvicinare i giovanissimi al dono. «Lo faranno in un contesto di festa, che ben si sposa col nostro messaggio: donarsi agli altri è una gioia e lo testimoniano le tante belle storie di dono che vediamo ogni giorno – evidenzia la presidente di Fidas Verona, Chiara Donadelli –. Ringraziamo tutte le nostre sezioni per il costante impegno portato avanti anche nel periodo estivo, quando le scorte rischiano di assottigliarsi».

A esibirsi con musica dal vivo saranno i dj del Crystal club venerdì 28 e la Diapason Band sabato 29. Ogni sera, dalle 19, si potrà assaggiare l’offerta gastronomica del birrificio Lesster, con pizza, hot dog e birra artigianale spillata in loco.

Fidas Verona ricorda che per donare basta essere in buona salute, pesare almeno 50 kg e avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. Per prenotare la propria donazione basta chiamare il numero verde gratuito 800.310.611 (da fisso), lo 0442.622867 (per chiamate da cellulare), il 339.3607451 (per telefonate/sms) o inviare una mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it. Per ulteriori informazioni: www.fidasverona.it.