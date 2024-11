Verona Volley e Fidas Verona giocano per una buona causa: il dono del sangue

Il 6 dicembre “Volley for Fidas” al Pala AGSM AIM

Insieme per una buona causa: promuovere il dono di sangue e plasma, un gesto gratuito che salva la vita.Si rinnova il sodalizio tra Verona Volley e Fidas Verona, l’associazione che raduna 11mila donatori ed è presente con ben 50 volontari al Pala AGSM AIM per controllare gli accessi del pubblico nei vari settori. Anche nella stagione 2024/2025 Fidas Verona è charity partner del Club scaligero.

«Con grande orgoglio e soddisfazione siamo contenti di rinnovare la collaborazione con Fidas Verona, che da molti anni ci supporta e ci fa sentire la propria vicinanza al palazzetto». Le parole di Stefano Fanini, Presidente di Verona Volley, che aggiunge: «Come Club ci impegniamo sin dal nostro primo giorno di vita a sostenere progetti importanti come quelli che avviati da Fidas Verona sul territorio. La donazione del sangue rappresenta un momento di grande generosità nei confronti di chi ha bisogno e quello dell’altruismo è un valore che caratterizza la pallavolo. A nome di Verona Volley ringrazio Fidas Verona per aver scelto di rinsaldare questa importante sinergia».

Ma c’è di più. Venerdì 6 dicembre, alle ore 20, in occasione della partita Rana Verona-Gioiella Prisma Taranto, si terrà “Volley for Fidas”, una manifestazione di sensibilizzazione al dono e di sostegno a questa importante realtà del volontariato veronese. «Dal 2006 con i nostri volontari prestiamo servizio al palazzetto e quest’anno abbiamo chiesto alla società sportiva di aiutarci in un momento delicato della nostra storia associativa – spiega Stefano Tassini, coordinatore dei volontari Fidas Verona – Dobbiamo affrontare i costi della nuova sede provinciale, che siamo stati costretti a comprare dopo aver bussato per oltre un anno a tutte le porte, dovendo lasciare l’immobile di via Polveriera Vecchia, ritornato alla Croce Verde. Siamo grati a Verona Volley e ai suoi partner, che sosterranno la nostra raccolta fondi, che proseguirà anche nei prossimi mesi».

I donatori di Fidas Verona, insieme a familiari e simpatizzanti, parteciperanno numerosi al “Volley for Fidas” del 6 dicembre, che servirà anche a fare promozione del dono tra gli spettatori. I biglietti agevolati, al costo di 10 euro, possono essere richiesti entro il 4 dicembre inviando una mail alla segreteria provinciale (info@fidasverona.it), indicando nome, cognome, data e luogo di nascita di ciascun partecipante.

«Con Verona Volley continuiamo a fare squadra, convinti che insieme si possono raggiungere grandi obiettivi, nello sport come nella vita – aggiunge la presidente di Fidas Verona, Chiara Donadelli –. Impegnarsi, dare il massimo e farlo con altruismo sono valori che condividiamo: grazie ai giocatori, ai tecnici e ai dirigenti che sono sempre sensibili alla nostra causa e ci aiutano a farla conoscere».

Donare è facile: basta essere in buona salute, pesare almeno 50 kg e avere tra i 18 e i 65 anni. Si può prenotare la propria donazione inviando una mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it o chiamando il numero verde gratuito 800.310.611 (da fisso), lo 0442.622867 (per chiamate da cellulare), il 339.3607451 (per telefonate/sms). Per ulteriori informazioni: www.fidasverona.it.