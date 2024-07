Evento culturale a Villa Del Bene: Arte ed Economia per la Sostenibilità

Domenica 21 luglio, il complesso monumentale di Villa Del Bene in Provincia di Verona ha ospitato un importante evento culturale promosso da Villa Del Bene Network – Italia e dalla Cooperativa 3 Arrows – Repubblica di San Marino. Il focus dell’incontro è stato l’interdisciplinare rapporto tra arte ed economia, e il loro ruolo cruciale nella creazione di valore e sostenibilità nel contesto socio-economico attuale.

Nella splendida cornice di Villa Del Bene, unico esempio di casa domenicale veneziana del XIV secolo in terra veronese, si sono susseguiti vari interventi di prestigiosi relatori che hanno ribadito l’impossibilità di creare valore e sostenibilità senza l’arte e un’economia etica. Il Dott. Francesco Chiari, presidente della Cooperativa 3 Arrows, ha sottolineato l’importanza degli Istituti Culturali di San Marino per l’evento, discutendo il ruolo del medium come mezzo espressivo dell’artista.

L’Economista d’impresa, Dott. Gianneugenio Bortolazzi, ha evidenziato l’importanza delle reti e delle partnership culturali a livello nazionale e internazionale per diffondere arte e cultura come elementi di benessere sociale nelle comunità. Angelo Lanza, direttore artistico della rivista AF MAG, ha parlato della fotografia nel mondo della moda come strumento per sensibilizzare sulla sostenibilità del riutilizzo, citando il progetto del fotografo senegalese Abdulaye Ture, che ha commentato personalmente le sue opere.

Il Dott. Andrea Zanetti, presidente della commissione commercialisti internazionali dell’ODCEC di Verona, ha affrontato il tema dell’investimento nell’arte, ponendo e rispondendo alla domanda: vale la pena investire nell’arte? Di grande interesse anche l’intervento del Prof. Mochamad Harsul I. della Kalbis University di Jakarta, che ha discusso del rapporto tra spazio e denaro nello sviluppo del business.

Nella suggestiva sala dell’Apocalisse, affrescata dai più importanti artisti veronesi del XVI secolo, la giovane curatrice sammarinese Chiara Giardi ha presentato il progetto “Fare Comunità – San Marino-Jakarta-Kassel e ritorno”. A seguire, la Dott.ssa Sara Prati ha introdotto il tema “L’Arte è per tutti” prima dell’intervento di chiusura di Flora Tuminello, curatrice e storica dell’arte, che ha parlato dell’artista e umanista sammarinese Ciaccaezetazeti.

Il pubblico, nelle sale Tiziano e Raffaello, ha avuto l’opportunità di ammirare alcune opere di artisti del movimento Neo Sim, anticipando la più completa mostra che si terrà a Villa Del Bene nel 2025, dedicata al movimento creato dal commercialista-artista sammarinese Alberto Rino Chezzi.