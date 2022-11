Il 25 novembre si inaugura il 255° anno accademico con l’intervento

di Massimo Gallo, Direttore della filiale di Verona della Banca d’Italia

(Verona, 23 novembre 2022)

L’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona (palazzo Erbisti, Via Leoncino 6) il 25 novembre alle 17 inaugura il 255° anno accademico. Fondata nel 1768 dal doge Luigi Mocenigo IV, l’Accademia veronese è tra le più longeve d’Italia e gestisce un patrimonio bibliografico e archivistico di notevole pregio accessibile a tutti i cittadini.

Il programma della giornata dell’inaugurazione del 255° anno accademico prevede la relazione annuale sulle attività svolte dall’Accademia da parte del Presidente Claudio Carcereri de Prati e una prolusione di Massimo Gallo, Direttore della filiale di Verona della Banca d’Italia dal titolo “L’economia del territorio veronese: il percorso di crescita e uno sguardo al futuro”.

“L’inaugurazione del 255° anno accademico coincide con un momento di intensa attività dell’Accademia”, afferma Claudio Carcereri de Prati, Presidente dell’Accademia, “che, dopo il rallentamento forzato della pandemia, continua nella proposta culturale con eventi a tutto tondo, bene ampliati dalla trasmissione streaming. Per il 2023 sono già stati messi in programma molti convegni a tema, presentazione di libri, esecuzione di progetti di ampio respiro con il coinvolgimento di studiosi di ampi settori scientifici. Uno su tutti quello che ci vede impegnati nella mappatura e realizzazione di una carta e di un volume sugli alberi secolari della nostra provincia”, prosegue il Presidente, “un patrimonio inestimabile non sempre conosciuto né dai veronesi né da un turismo sempre più attento a esperienze naturalistiche di pregio. Altro tema sarà quello relativo alla valorizzazione dei prodotti agricoli tipici del territorio che meritano di essere meglio studiati nelle loro caratteristiche per poter affrontare il mercato globalizzato con la dignità che compete alle eccellenze della terra come sapientemente governate dall’uomo”, conclude Carcereri.

L’inaugurazione si terrà in presenza e in diretta live streaming visibile dalla pagina Facebook e dal canale Youtube dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona.

Per prenotazione dei posti e informazioni: tel. 045/5702278