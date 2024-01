Progettazione elettronica su misura: sempre più essenziale per le aziende

Il ruolo dell’informatica nell’epoca attuale risulta sempre più essenziale per le aziende, per le quali avere dispositivi e componenti all’avanguardia, sia hardware che software, si rivela imprescindibile.

Disporre di una scheda elettronica completa e pronta per l’inserimento nel sistema finale risulta fondamentale per diverse imprese: qualcosa per cui non di rado appare necessario optare per la realizzazione di un componenti su misura.

Soluzioni che vengono realizzate da realtà innovative e specializzate come VT 100 (sito web VT100.srl), in grado di affiancare le molteplici aziende che necessitano di integrare delle schede elettroniche con caratteristiche particolari all’interno dei propri dispositivi e prodotti.

Il punto di partenza è una progettazione elettronica industriale. L’intero procedimento ha inizio con la formulazione di un progetto che rispecchi le caratteristiche delineate dal committente.

Questa fase preliminare consente di delineare le funzionalità necessarie per soddisfare gli utilizzatori, sulla base delle esigenze e del budget concordati.

Lo step successivo è quello della progettazione tecnica vera e propria. Vengono definiti diversi aspetti pratici: dal layout della scheda, alla tecnologia adoperata per la realizzazione così da ottenere il miglior risultato possibile, con tanto di decalogo dei singoli elementi messi in campo. In questo modo si ha la certezza del funzionamento ottimale del circuito.

La realizzazione di una progettazione elettronica su misura parte da quella delle schede tailor made, ma non si esaurisce in essa. Contempla, inoltre, la creazione di circuiti stampati e di firmware dedicati: la definizione di ogni singolo fattore varia a seconda di quanto concordato con il committente.

Con l’aumento delle richieste di dispositivi IoT di stampo industriale, non solo quindi con fruizione da parte di un utente finale quale un consumatore comune, l’impiego di tali misure si sta rivelando sempre più importante e necessario. Scopriamo insieme perché.

Scheda elettronica: cos’è e perché è importante

La scheda elettronica rappresenta il cuore pulsante di ogni dispositivo, giocando un ruolo fondamentale nel coordinare e ottimizzare il funzionamento dei sistemi elettronici.

Il termine “scheda elettronica” si riferisce a una componente hardware e software essenziale all’interno di un sistema elettronico. Si tratta, sostanzialmente, di un circuito stampato che, grazie agli elementi montati al suo interno, stabilisce una comunicazione con tutti gli elementi elettronici di una macchina, contribuendo a regolarne e migliorarne il funzionamento.

Tale circuito svolge quindi un ruolo paragonabile a quello del cervello nell’organismo, attivando la parte meccanica di vari dispositivi, sia in ambito domestico, come lavatrici, computer e forni, che nell’ambito industriale, contribuendo alla creazione di macchine automatizzate e gruppi di continuità, tra gli altri.

Prendiamo ad esempio una caldaia. Affinché funzioni correttamente e fornisca il riscaldamento desiderato, presenta al suo interno una scheda elettronica interconnessa con ogni sua componente. È essa ad attivare la candeletta, avviando la pompa e controllando i fumi e la pressione.

Senza la presenza della scheda elettronica, la caldaia sarebbe solamente un pezzo di acciaio, limitato a svolgere un ruolo decorativo, senza alcuna funzionalità pratica.

Perché personalizzare una scheda elettronica?

Personalizzare una scheda elettronica diventa essenziale per adattare ogni dettaglio alle specifiche esigenze di un particolare dispositivo.

La sua realizzazione è un processo complesso che richiede competenze specializzate. Il percorso, come abbiamo accennato all’inizio, prevede diverse fasi:

inizia con la decisione sulla tipologia di montaggio;

passa attraverso la fase di prototipazione per analizzare e perfezionare il prodotto;

culmina con il montaggio dei componenti, la saldatura e il collaudo finale per garantire la funzionalità ottimale del dispositivo.

Le aziende con standard professionali elevati offrono anche servizi post-vendita, mettendosi a disposizione per correzioni o miglioramenti, completando così il ciclo di produzione e assistenza.

Il vantaggio principale per le imprese di realizzare una scheda elettronica su misura risiede quindi nel fatto di avere l’intero processo sotto controllo e conseguito in maniera mirata, dall’inizio alla fine, senza che nulla venga lasciato al caso.

In questo modo viene assicurata un’efficienza eccellente di una parte di importanza cruciale quale la scheda madre, che influisce a sua volta sul funzionamento dell’apparecchio nel suo complesso.

I tempi di realizzazione? Nel caso delle realtà specializzate come VT100 sono rapidissimi, a fronte di un’accessibilità del servizio che non è soltanto sul territorio nazionale ma anche su scala europea.

Il ruolo dei software embedded nella progettazione elettronica su misura

La progettazione elettronica su misura contempla sempre di più, nell’epoca attuale, soluzioni quali quelle dei firmware embedded software, che risultano incorporati o integrati all’interno degli apparecchi e in quanto tali sempre più diffusi nell’ambito dell’IoT.

La loro funzione è pressoché analoga a quella di un sistema operativo nel computer, andando a monitorare le applicazioni in relazione all’hardware. Qualcosa che viene effettuato senza che l’utente lo arrivi a percepire in diversi tipi di attrezzature, sia complesse che all’apparenza semplici.

L’utilizzo dei firmware embedded software si sta sempre più diffondendo nell’epoca attuale. Ecco perché inserirli in una progettazione di stampo elettronico tailor made si rivela sempre più spesso imprescindibile.

*I.P.