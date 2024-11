La logistica apre le porte a interessati e curiosi

L’Interporto di Verona (Consorzio ZAI), Gruber Logistics e l’Aeroporto Valerio Catullo aderiscono ad Open Factory ed aprono le proprie porte a curiosi e interessati.

Open Factory è il più importante opening di turismo industriale e cultura manifatturiera in Italia: un’iniziativa che si tiene in presenza e in versione digitale, aprendo le porte delle aziende a chiunque voglia partecipare. Open Factory serve a raccontare le aziende, a rafforzare il legame con le comunità e con i propri collaboratori, a far percepire che anche in un momento di difficoltà le fabbriche e i servizi, elementi fondamentali per il futuro del Paese, sono un valore per tutti.

“La logistica è il collegamento tra domanda e offerta. È il modo attraverso il quale, qualunque bene raggiunge la persona che lo desidera.

Seppur presente in qualunque nostra attività, la logistica resta nascosta e non si comprende il valore che questa esprime. Open factory diventa così un’occasione unica per aprire le porte della logistica a chiunque voglia saperne di più” spiega Marcello Corazzola, Managing Director di Gruber Logistics, che proprio in occasione delle giornate di Open Factory inaugurerà ufficialmente la sua nuova sede di Verona.

Matteo Gasparato, Presidente dell’Interporto Quadrante Europa, spiega inoltre il ruolo strategico giocato dall’Interporto nell’economia Europea “posto all’incrocio delle autostrade del Brennero (direttrice nord-sud) e Serenissima (direttrice ovest-est), nonché all’incrocio delle corrispondenti linee ferroviarie, e in prossimità dell’Aeroporto di Verona-Villafranca, l’Interporto Quadrante Europa permette ogni anno il transito di oltre 8 milioni di tonnellate di merci su ferrovia e 20 milioni di tonnellate su gomma. All’interno dell’Interporto sono oggi insediate oltre 120 aziende con 13.000 addetti (diretti e indiretti) facendone uno dei principali interporti multimodali a livello Europeo”.

Open Factory si terrà nel fine settimana del 23/24 novembre e ha da pochi giorni aperto le iscrizioni.