L’educazione finanziaria, a modest proposal: introduzione

Nel corso del 2024 l’autore di questo pezzo ha avuto modo di parlare di cronaca, sport, ricorrenze, letteratura, politica ed economia (cfr ‘Dalla Costituzione a Zio Paperone’, https://ilgiornaledeiveronesi.it/attualita/economia/educazione-finanziaria-dalla-costituzione-a-zio-paperone/). Scorrendo, poi, il riepilogo delle visualizzazioni degli articoli dello scrivente, l’argomento che è risultato con più contatti (e forse il più apprezzato?) è stato proprio quest’ultimo. Da qui, in accordo con l’editore, è nata l’idea di provare a costruire su questo giornale un manualetto di educazione finanziaria.

Certamente con questa pubblicazione non si cercherà di ottenere il Nobel per l’Economia (magari!), anche se, a ben pensarci, se è vero che questo premio per il 2024 è stato attribuito a Acemoglu, Johnson e Robinson che hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni (specialmente quelle sociali) nel ridurre le differenze di reddito tra i paesi, è altrettanto indiscutibile l’importanza della cultura finanziaria nel contribuire a limitare le disuguaglianze sociali ed economiche… quindi… chissà che non arrivi una chiamata da Stoccolma! Battute a parte, e tralasciando gli scherzi, qui si proverà, in sostanza, a dare un limitato contributo su un tema molto sentito nel nostro paese e sul quale ancora molto c’è da fare da parte di scuole, istituzioni pubbliche e private per renderlo di condivisione pubblica. Chi sa, infatti, quali sono le principali trattenute della propria busta paga? Oppure cosa contiene il proprio fondo comune d’investimento? O qual é il TAEG del proprio mutuo?

Reddito, risparmio, pianificazione finanziaria, investimenti, passando per il mondo dei pagamenti e del credito, e senza dimenticare i soggetti che compongono il sistema economico, questi saranno alcuni dei temi che proveremo a trattare in queste righe nelle prossime settimane. Questo sarà il contenuto della nostra modesta proposta (a modest proposal). Ovviamente per i tre o quattro lettori che avranno la pazienza ancora di leggerci!

di Matteo Peretti