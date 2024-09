Nuove Frontiere della Tutela Online: dall’Identità Digitale alla Cyberwar

Verona, 24 settembre 2024 – Venerdì 27 settembre, Universitas Mercatorum Sede di Verona -l’Ateneo Digitale delle Camere di Commercio- in collaborazione con la Camera di Commercio di Verona, la Camera di Commercio di Trento, Il Sole 24 Ore Formazione e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, organizza un incontro formativo dedicato alla sicurezza informatica, al Cyber Risk Management, alle tecniche di hacking e alla prevenzione delle frodi digitali e documentali.

“La tutela online delle imprese è diventata una priorità fondamentale nell’era digitale, in cui ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore, è esposta a rischi informatici – spiega Michelangelo Dalla Riva, Segretario Generale della Camera di Commercio di Verona – Le nuove tecnologie, i sistemi informativi e le reti digitali hanno creato nuove opportunità, ma anche nuove vulnerabilità. Le minacce informatiche, come attacchi hacker, malware, ransomware e frodi digitali, sono in costante aumento e possono avere conseguenze devastanti. Investire in soluzioni di cybersecurity e nella formazione del personale è una strategia indispensabile per mitigare i rischi e garantire un futuro sicuro e competitivo delle imprese”.

L’incontro, in programma dalle 15:00 alle 18:00 in presenza presso la Camera di Commercio di Verona, offrirà a imprese e professionisti una panoramica sulle principali minacce informatiche derivanti da attività delle organizzazioni criminali online, e sugli strumenti di difesa necessari per proteggere le imprese in un contesto sempre più digitale.

Aprirà i lavori il Dott. Sandro Raimondi, Procuratore Capo Distrettuale della Procura della Repubblica di Trento. Seguiranno gli interventi dei relatori:

Prof. Silvio Ranise, Direttore del Centro per la Cybersecurity della Fondazione Bruno Kessler e Professore di Informatica presso l’Università di Trento, approfondirà le nuove sfide poste dall’Intelligenza Artificiale e dalle tecniche di machine learning, evidenziando i rischi connessi alla frode digitale.

Dott. Alessio Misuri, Senior Innovation Manager presso Dintec, il Consorzio per l’innovazione tecnologica di Unioncamere, Enea e delle Camere di Commercio, parlerà degli strumenti offerti dai PID – Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio- per aiutare le imprese a comprendere i rischi informatici ai quali sono esposte e come migliorare il livello di sicurezza aziendale.

Ing. Georgia Cesaroni, Responsabile Innovazione e Formazione del Competence Center Start 4.0, illustrerà casi pratici di cyber attacchi subiti dalle imprese e discuterà dei fondi PNRR disponibili per supportare la sicurezza aziendale.

Dott. Giambattista Cavalli, agente del Settore Antifrodi del Comando Centrale della Polizia Locale di Verona, si concentrerà sulle nuove tecniche di phishing, sulle frodi documentali e sugli attacchi deepfake.

Chiuderà i lavori il Prof. Giuseppe Corasaniti, ordinario di filosofia del diritto e informatica giuridica presso Universitas Mercatorum, con la presentazione del nuovo corso di laurea magistrale in “Sicurezza Informatica” (LM 66) dell’ l’Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, progettato per formare professionisti in grado di affrontare le sfide della sicurezza digitale.

L’incontro sarà moderato dal giornalista e storytailor Dott. Pietro Muscari.

La partecipazione è gratuita. Informazioni per l’iscrizione sono disponibili sul sito internet www.vr.camcom.it