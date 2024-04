Per fare scelte consapevoli su percorsi formativi e lavorativi post diploma

Verona, 17 aprile 2024.

E’ andato sold out l’appuntamento di orientamento al lavoro e alle professioni tanto atteso dagli studenti delle classi IV e V degli istituti scolastici di secondo grado di Verona e provincia, che si è tenuto questa mattina nell’Auditorium della Camera di Commercio.

“Orientiamoci Insieme è arrivato quest’anno alla 4^ edizione –afferma Paolo Tosi della Camera di Commercio di Verona- ed il suo successo è frutto della sinergica e ormai consolidata collaborazione tra l’Ente camerale e la Rete scolastica ORIENTAVERONA. La scelta del lavoro rappresenta per i ragazzi uno dei più importanti processi decisionali della vita. Questo progetto vuole essere un’occasione di ascolto, scambio e confronto sulle opportunità formative dell’Università e degli ITS e sulle prospettive lavorative offerte dal nostro territorio, anche in un’ottica di autoimprenditorialità”.

“L’evento si colloca all’interno di un programma di attività previste dal protocollo recentemente rinnovato tra la Camera di Commercio e l’Ufficio Scolastico Territoriale -spiega Laura Parenti, Coordinatrice del Tavolo Scuola Lavoro e Orientamento- Tale gruppo di lavoro, operativo all’interno dell’Osservatorio Scolastico Provinciale, prevede il coordinamento dei diversi soggetti presenti sul territorio, con mandato educativo, per ottimizzare la realizzazione di iniziative con il supporto organizzativo della Rete ORIENTAVERONA”.

Oggi si è parlato di Intelligenza Artificiale e del suo impatto sul mondo del lavoro, di come si scrive in modo efficace un Curriculum Vitae e di come si affronta un colloquio di lavoro. E’ stata presentata anche la nuova piattaforma Excelsiorienta, realizzata da Unioncamere Nazionale per aiutare i ragazzi a scegliere consapevolmente un futuro professionale in linea con i propri talenti e le proprie passioni.

Secondo i dati elaborati dal Sistema Informativo Excelsior (indagine condotta da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) nella provincia di Verona i settori con maggior difficoltà di reperimento di personale nel 2023 sono stati quelli delle costruzioni, dell’industria metallurgica e dei prodotti in metallo, dell’industria del legno e del mobile, della fabbricazione di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto e dell’estrazione e lavorazione di minerali. Come nel 2022, le professioni più richieste sono state quelle di addetto alle attività di ristorazione, di addetto alle vendite, ai servizi di pulizia, di autista e di addetto alla segreteria e agli affari generali. Le imprese richiedono sia competenze trasversali di problem solving, con propensione al lavoro in gruppo e in autonomia, flessibilità e adattamento, sia competenze comunicative, tecnologiche e nell’ambito green del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale.