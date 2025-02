Poste Italiane: risultati preliminari dell’esercizio 2024 e aggiornamento del piano strategico 2025

Ricavi del 2024 a livelli record e pari a € 12,6 miliardi, in crescita del 5,0% su base annua

risultato operativo (ebit) adjusted pari a € 2,96 miliardi nel 2024, in anticipo rispetto al piano , ampiamente al di sopra dell’ultima guidance e pari a circa tre volte il livello del 2017

utile netto più alto mai registrato e pari a € 2,01 miliardi, raggiunto con due anni di anticipo rispetto al piano2 e in linea con la guidance aggiornata.

Solida performance nella corrispondenza, grazie a un business mix favorevole e alle azioni di repricing – confermata la leadership nel settore pacchi in tutti i segmenti di clientela

ricavi dei servizi finanziari in crescita del 5,6% su base annua, a € 5,5 miliardi, trainati da solidi ricavi dal portafoglio investimenti e da commissioni record nella distribuzione di prodotti di finanziamento raggiunta la soglia di € 1 miliardo di premi lordi nel 2024 nel business della protezione, e raccolta netta positiva nel comparto vita in un contesto di mercato sfidante, con ricavi in crescita del 4,7% su base annua a € 1,6 miliardi solida performance nei servizi postepay, con ricavi in crescita nel 2024 del 9,5%, che si attestano a € 1,6 miliardi, e risultato operativo (ebit) che aumenta del 20,3% su base annua a € 0,5 miliardi, sostenuto dalla crescita del transato e dai risultati del business energia in anticipo rispetto alle previsioni di piano proposta di dividendo per azione (dps) per l’intero esercizio 2024 pari a € 1,08, in crescita del 35% rispetto all’esercizio 2023, per una distribuzione totale di € 1,4 miliardi sugli utili del 2024, in linea con la politica dei dividendi rivista al rialzo e basata su un pay-out ratio del 70% traiettoria di crescita confermata per il 2025, con una guidance del risultato operativo (ebit) adjusted1 pari a € 3,1 miliardi e dell’utile netto pari a € 2,1 miliardi politica dei dividendi rivista ulteriormente al rialzo, grazie alla solida visibilità sui flussi di cassa e all’ottimizzazione del capitale di gruppo: pay-out ratio strutturalmente incrementato da ≥ 65% al 70%, con dividendi cumulati nel periodo 2024-2028 pari a circa € 7,5 miliardi.