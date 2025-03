Servizio Civile Universale: 400 Iscritti per Anci Veneto. Conte: “Boccata d’ossigeno per i Comuni”

A breve le selezioni per coprire i 151 posti tra le province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo e in altri territori

Sono 400 i ragazzi e le ragazze che hanno aderito al bando del Servizio Civile Universale 2024/2025 con Anci Veneto. Il 17 marzo partiranno dunque le selezioni per assegnare volontari e volontarie nei 17 progetti per i quali si poteva fare domanda, presentati nell’ambito di un unico programma denominato “Insieme si può: volontari SCU per la coesione sociale nei Comuni del Nord Italia”. Progetti orientati a favorire coesione sociale, tutela delle fasce deboli, implementazione e miglioramento dei servizi degli Enti Locali, presentati e che potranno dare un forte contributo di termini di giovinezza e competenza nelle PA. Dei 17 progetti, 3 sono realizzati in co-progettazione con ANCI Lombardia e uno in collaborazione con ANCI Nazionale. Sono 60 i comuni veneti nei quali i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 28 anni potranno svolgere il Servizio Civile Universale. Comuni della provincia di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, con qualche posto anche nel trevigiano e nel veneziano. Dei 151 posti, 26 sono riservati a giovani in condizione di difficoltà economica, mentre 3 sono riservati a giovani con disabilità.

“Anci Veneto ha fatto registrare ben 400 iscrizioni, in aumento rispetto al 2024, un ottimo segnale – il commento di Mario Conte, presidente di Anci Veneto – i ragazzi e le ragazze che scelgono di aderire al Servizio Civile Universale da un lato dimostrano di avere grande senso civico e di cittadinanza attiva, di volersi mettere in gioco con un’esperienza che li farà avvicinare al mondo del lavoro e acquisire nuove competenze, dall’altro sono una vera e propria boccata d’ossigeno per i nostri Comuni che potranno così beneficiare delle competenze e dell’energia di questi giovani, in un momento storico nel quale è sempre più difficile reperire personale qualificato e il Servizio Civile diventa così una possibilità per avvicinare nuove professionalità”.

I progetti sono suddivisi in 5 aree tematiche: Assistenza; Protezione Civile; Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana; Patrimonio storico, artistico e culturale; Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport.

Il SCU consiste in 12 mesi di volontariato per un totale di 1.145 ore (delle quali più di 100 ore di formazione tra generale e specifica) per 25 ore settimanali con un riconoscimento di un contributo mensile di 507,30 euro. E’ prevista la riserva di posti nei concorsi pubblici del 15% per coloro che portano a termine il progetto di Servizio Civile.

Oggi si contano 1.200 Comuni ed enti nel Paese, dei quali 89 a livello veneto, che operano su base volontaria insieme al network di ANCI Scanci.it nella messa a terra del Servizio Civile Universale. Per ANCI Veneto, e in particolare del suo braccio operativo ANCI Next, già ANCI Sa, la realizzazione dei progetti di SCU han richiesto un impegno organizzativo e di gestione intenso, iniziato a monte con una campagna di accreditamento di selettori all’interno dei singoli Comuni.