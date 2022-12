“Il Giornale dei Veronesi” s’allarga. Oltre a “La Gazzetta Italo-Brasiliana” apre ora a “I Carristi”

Dopo aver concordato un vicendevole rapporto collaborativo ed editoriale con “La Gazzetta Italo-Brasiliana” online redatta a Braunes (Nova Friburgo/Rio de Janeiro), di cui Giuseppe Arnò è presidente e direttore della Redazione centrale (qui alcuni nostri freschi articoli esclusivi pubblicati anche nella testata brasiliana http://www.lagazzettaonline.info/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=19185:i-grandi-personaggi-dello-spettacolo-italiano&catid=66:cronache&Itemid=63, http://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4950/teppismo-da-russofobia), un altro link in home page consente d’aprire “I Carristi”, notiziario della Presidenza regionale Anci (Associazione nazionale carristi d’Italia) Veneto occidentale e Trentino Alto-Adige diretto dal vulcanico centenario Giuseppe Pachera, generale di Corpo d’armata a. r.. Il presidente della Sezione carristi di Verona, col. Carmelo Napoleone Puglisi a. r. e la sua dotta consorte/collaboratrice, prof.ssa Raffaella Massarelli, hanno provveduto a farci pervenire un’interessante presentazione dell’organismo.

L’Associazione nazionale carristi è un’associazione di “volontariato”, apartitica, senza scopo di lucro. Si tratta d’un volontariato che non concerne beni materiali ma, soprattutto, culturali e storici: la diffusione di conoscenza storica (anche tra le giovani generazioni), il culto della ricerca, la promozione di solidarietà.

Dell’Associazione carristi fanno parte ex ufficiali e sottufficiali che hanno svolto il servizio in Reggimenti Carristi, molti simpatizzanti e specialmente professionisti in ambiti molto differenti, che hanno vissuto in un Reggimento Carrista i mesi dell’obbligo di leva e, oltre alla formazione tecnica, hanno conservato lo spirito carrista: l’altro è colui che deve poter contare su di me e colui sul quale io posso contare. La sicurezza di ciascuno e di tutti si fonda sulla preparazione, sulla competenza e sul senso di solidarietà di ciascuno.

Quasi ventiquattro anni fa, nel gennaio 1999, la Presidenza regionale dell’Associazione nazionale carristi d’Italia, con la Sezione di Verona, iniziò a dare vita al notiziario “I Carristi” con l’intento di tenere vivo, nel Triveneto, il legame tra i carristi ed i simpatizzanti dell’associazione, raccontandosi e condividendo le esperienze associative. Quella iniziativa ebbe successo, s’è ampliata ed arricchita sul piano contenutistico e grafico, s’avvale delle nuove tecnologie ed ha allargato il numero di abbonati e lettori ormai in tutta la penisola. Ha mantenuto l’identità di “Notiziario del Triveneto” ampliando l’orizzonte, però, sia a momenti di specifica rilevanza a livello nazionale, sia al collegamento con l’impegno delle Forze Armate italiane (dei reggimenti in servizio attivo) e ad alcune situazioni d’interesse globale.

Solo notizie? No. Le esperienze e le attività che le sezioni svolgono sono narrate non come mera cronaca, ma inquadrandole nei loro fondamenti storici ed accompagnandole da riflessione sul piano storico ed etico. Nella direzione di questo impegno vengono spesso allegati al notiziario fascicoli realizzati con lo scopo di fissare/conservare il ricordo di progetti realizzati e di condividerli, oppure di sollecitare lo studio e l’interrogarsi su temi importanti. Un notiziario, “I Carristi”, che, con umiltà, vuole conservare e rinsaldare i legami tra chi è interessato al carrismo (ed alla storia) e mira a condividere, informare, dare da pensare.