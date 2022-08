Incidenti mortali fine settimana 26-28 agosto, 30 le vittime

Il quarto fine settimana del mese 26-28 agosto ha fatto segnare una inversione di tendenza rispetto al calo della settimana scorsa.

Sono infatti 30 le vittime mortali sulle strade. Nel fine settimana precedente i decessi erano stati 25.

Non si è verificato nessun incidente plurimortale.

Veicoli coinvolti

Nelle 72 ore, hanno perso la vita 11 automobilisti, 14 motociclisti, 3 pedoni, un camionista e si è contata una vittima in uno scontro su strada fra un veicolo e un trattore agricolo.

Strade

Due sinistri mortali sono avvenuti in autostrada. Molti sulle strade extraurbane principali 19.

Incidente più frequente

La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 14 vittime fatali.

Età delle vittime

Fra le 25 vittime 13 avevano meno di 35 anni. Fra loro anche bambino di 4 anni trasportato (trasporto passeggero vietato fino a 5 anni) su una moto dal genitore a Napoli. La vittima più anziana una donna di 83 anni,

Incidenti regione per regione

Sono state 5 le vittime in Sicilia e in Campania, 3 in Piemonte, Marche e Puglia, 2 in Friuli V.G., Emilia Romagna, Toscana Lazio. Una vittima in Lombardia, Umbria, Basilicata.