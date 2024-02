Agricoltura. On. Caretta (FdI), governo sempre con agricoltori

“Durante il question time di oggi al Senato il ministro Lollobrigida ha fatto chiarezza sulle differenze che stanno contraddistinguendo le proteste degli agricoltori in Italia e nel resto d’Europa. I contadini protestano contro governi che hanno tagliato i sussidi all’agricoltura, sul gasolio agricolo e avallato politiche ambientaliste distruttive per la produzione europea, a tutto vantaggio di altri Paesi che non hanno il minimo rispetto dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori. Parliamo di punti cruciali per il futuro dell’agricoltura europea e sui quali fin dal primo giorno il governo Meloni ha avuto un approccio senza possibili equivoci: noi abbiamo detto no alle politiche europee manipolate dalle ideologie verdi. Come maggioranza abbiamo appoggiato, sostenuto ed ottenuto lo stanziamento di oltre dieci miliardi di euro per l’agricoltura in un anno e mezzo di governo. Abbiamo fatto in modo di essere avanguardia e riferimento per tutte quelle nazioni che intendono tutelare i propri agricoltori. Questo da sempre è stato l’impegno profuso per l’agricoltura da Fratelli d’Italia, dal ministro Lollobrigida e dal governo Meloni.”



Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione Agricoltura a Montecitorio.