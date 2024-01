Autonomia. Gruppo consiliare regionale di Forza Italia: “In Senato passo importante. Forza Italia garante di equilibrio e concretezza”

Venezia 23 gennaio.

“Il percorso prevede altre tappe, ma oggi è un giorno importantissimo per il Veneto”. Lo dichiarano i consiglieri regionali di Forza Italia Elisa Venturini e Alberto Bozza con Fabrizio Boron, del gruppo misto ma forzista.

La capogruppo Venturini, Bozza e Boron sono soddisfatti per l’approvazione di oggi del Senato del ddl sull’autonomia differenziata. Forza Italia, in Regione Veneto, è l’unico partito nazionale a richiamarsi espressamente all’autonomia nel nome del gruppo consiliare (‘Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto’).

I tre consiglieri azzurri sottolineano: “L’autonomia è al primo punto del programma di Forza Italia in Veneto, il nostro partito è da sempre liberale e anti-statalista, quindi naturalmente autonomista. Non è un caso che sia stato il centro destra a compiere oggi in Senato questo passo importantissimo, con Forza Italia che si è fatto garante dell’equilibrio dell’alleanza per consentire la concretizzazione di questo passaggio storico”.